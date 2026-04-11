إنقاذ اقتصاد الشرق الأوسط.. البنك الأوروبي يضخ 5 مليارات يورو بسبب تداعيات الحرب
اليوم .. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة في الكاتدرائية
بالخطوات .. كيف تقلل استهلاك الكهرباء بسهولة خلال موجات الحر؟
سي إن إن: الإيرانيون لا يثقون بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف
بريطانيا: أوكرانيا قادرة على لعب دورٍ هام في مضيق هرمز
رئيس وزراء باكستان يلتقي نائب ترامب.. وهذا ما جرى تأكيده
وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجنوب أفريقيا التطورات في لبنان وغزة وخفض التصعيد
كجوك: التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز 100 مليار جنيه
الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز
إلغاء آلاف الرحلات.. أزمة وقود الطائرات تضع مطارات أوروبا على حافة الشلل
المالية: 47.5 مليار جنيه مخصصة للإنفاق على العلاج على نفقة الدولة
وزير المالية لـ«صدى البلد»: 45 مليار جنيه مخصصات تمويل محطة الضبعة النووية بالموازنة الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

آية الجارحي

طرح جديد لوزارة الإسكان خلال الأيام القادمة و تم تحديد 50 ألف شقة في عدد من المحافظات.

وذلك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.  

وسيتم الطرح الوحدات  عدد من المحافظات، من بينها الجيزة و المنيا – أسوان – قنا – بني سويف – الفيوم – أسيوط – المنوفية – الأقصر.
 

موعد حجز وحدات الاسكان الاجتماعي  2026 

 من المرجح أن يتم فتح باب التقديم على الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر العقارية.  

ويشمل الطرح الجديد عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم. 

 خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 

  يمكن للراغبين في الحجز اتباع الخطوات التالية: 

 إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 

 إدخال البيانات الشخصية بدقة 

استكمال استمارة الحجز الإلكترونية  

سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة

رفع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي – إثبات الدخل) 

 تقديم إيصالات السداد عبر مكاتب البريد 

 متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة 

 شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي  2026  

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، جاءت كالتالي :  

أن يكون المتقدم مصري الجنسية 

 ألا يقل العمر عن 21 عامًا 

 التقديم في محافظة محل السكن أو العمل  

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة

عدم الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا  

الأوراق المطلوبة 

تشمل المستندات الأساسية

صورة بطاقة الرقم القومي  

شهادة إثبات الدخل 

إيصال مرافق حديث

قسيمة الزواج (إن وجدت)  

شهادات ميلاد الأبناء

إيصال سداد مقدم الحجز   

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

تموين بني سويف

ضبط 300 مخالفة في حملات متفرقة للتموين ببني سويف.. خلال أسبوع

قافلة طبية

بالمجان.. فحص وعلاج 1422 مواطنًا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

ميناء دمياط

استقبال السفينة MSC VALENCE بمحطة حاويات دمياط وتداول (4424) حاوية (تفريغ وشحن)

بالصور

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد