وزيرة الإسكان تتابع مع مسؤولي HDP تعزيز مبيعات مشروعات المدن الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لمتابعة موقف المبيعاتط وخطط التسويق لعدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، مشيرةً إلى أهمية تعظيم العائد من المشروعات المنفذة، ورفع معدلات التشغيل والإشغال بها، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويعزز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها بمختلف المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المبيعات والتسويق لعدد من المشروعات، من بينها مشروع "ويست فيو" بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب متابعة موقف تسويق مشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وقرى مارينا، والعاصمة الجديدة، كما تمت مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بنظام الشراكة بين الوزارة وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP).

كما استعرض مسؤولو الشركة خطط الحملات الترويجية للمشروعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن إطلاق حملات تسويق متكاملة، تستهدف إبراز المزايا التنافسية للمشروعات، من حيث الموقع، وجودة التنفيذ، وتنوع المنتجات العقارية، بما يسهم في تعزيز معدلات المبيعات والتسويق.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة، ومتابعة تنفيذ الخطط التسويقية بشكل دوري، مع العمل على ابتكار أدوات ترويجية جديدة تواكب تطورات السوق العقاري، بما يضمن تحقيق المستهدفات البيعية وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة.