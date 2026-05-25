مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-5-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الإثنين 25 مايو 2026 مجموعة من المباريات المهمة في البطولات العربية، حيث تتجه الأنظار إلى منافسات كأس عاصمة مصر، إلى جانب لقاءات قوية ضمن الدوري الكويتي، في أمسية ينتظرها عشاق الكرة العربية.

إنبي يواجه وادي دجلة في افتتاح مباريات الكأس

يفتتح فريق إنبي مواجهات اليوم عندما يلتقي مع وادي دجلة في لقاء مرتقب ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار في البطولة والتقدم نحو الأدوار المقبلة، خاصة أن مباريات الكؤوس دائمًا ما تحمل الكثير من الإثارة والمفاجآت.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الجانبين، في ظل رغبة كل فريق في تقديم أداء مميز وإسعاد جماهيره، خصوصًا مع تقارب المستوى الفني والطموحات المشتركة بين الناديين.

مواجهة قوية بين زد والمصري

وفي لقاء آخر ضمن البطولة نفسها، يلتقي فريق زد مع المصري في مباراة قوية تقام مساء اليوم. ويطمح النادي المصري لمواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يسعى زد لتحقيق مفاجأة جديدة وإثبات قدراته أمام أحد الفرق صاحبة الخبرة الكبيرة في الكرة المصرية.

صراع مشتعل في الدوري الكويتي

وفي الدوري الكويتي، يخوض فريق الجهراء مواجهة صعبة أمام العربي، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

كما يلتقي التضامن مع القادسية في مواجهة قوية تحمل أهمية كبيرة، خاصة لفريق القادسية الذي يسعى لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يأمل التضامن في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية الكويت.