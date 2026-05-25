أحمد الفيشاوي مع حبيبته كاميلا فيونا في البحر الأحمر.. صور

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة لحبيبته كاميلا فيونا، خلال استمتاعها بأجواء الطبيعة في إحدى المناطق الجبلية المطلة على البحر الأحمر.

ونشر الفيشاوي الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، واكتفى بوضع رمز القلب، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين حرصوا على التعبير عن إعجابهم بالثنائي وتمنياتهم لهما بالسعادة والاستقرار.

وجاءت تعليقات الجمهور مليئة بالرسائل الرومانسية، حيث كتب البعض: «منورين طابا»، و«الحب واضح»، و«ربنا يسعدكم»، فيما أشاد آخرون بالأجواء الهادئة التي ظهرا بها.

ارتباط أحمد الفيشاوي

وكان أحمد الفيشاوي قد أعلن مؤخرًا ارتباطه رسميًا بكاميلا فيونا، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، ظهر فيه ممسكًا بيدها أثناء ارتدائهما ملابس الغطس، وعلق قائلًا: «أخيرًا لقيت حورية البحر الخاصة بي».

وعلى الصعيد الفني، يترقب أحمد الفيشاوي طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم حين يكتب الحب، المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة