أسما إبراهيم: منتخب مصر كسب الكثير رغم الخروج.. والحلم مستمر

وجهت الإعلامية أسما إبراهيم رسالة لدعم منتخب مصر، في مشوار الفريق خلال كأس العالم.

وقالت أسما إبراهيم عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» إن منتخب مصر حقق ثلاث مكاسب رئيسية، أولها أن حلم الوصول إلى نهائى كأس العالم والتتويج باللقب ما زال قائمًا، مؤكدة أن الطموح لم يتغير.

وأضافت أن المكسب الثانى يتمثل فى إلهام الأطفال الذين شاهدوا إنجازات المنتخب، بما يعزز لديهم روح الانتماء والوطنية، بينما رأت أن المكسب الثالث هو حجم الدعم والمحبة التى أظهرها الأشقاء العرب للشعب المصرى خلال البطولة، واختتمت رسالتها بعبارة: «تحيا مصر»، مرفقة بعلم مصر.

وكان منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.