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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

على طريقة أسما إبراهيم.. إطلالة زوجة ماكرون في قمة السبع تلفت الأنظار

إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
تقى الجيزاوي

ظهرت بريجيت ماكرون، قرينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفقة في قمة مجموعة السبع، والتي انعقدت بفرنسا يوم الإثنين الماضي.

ولفت انتباه رواد السوشيال ميديا، أن إطلالة زوجة ماكرون، هي ذاتها التي سبق وارتدتها الإعلامية أسما إبراهيم من عدة شهور.

ولاقت تلك الإطلالة على إعجاب كبير من رواد السوشيال ميديا، نظرًا لبساطتها، حيثُ اعتمدت على اللونين الأبيض والأسود ولكن بتصميم مختلف بعث للجمهور شعورًا بالراحة.

حبر سري الأعلى مشاهدة :

كشفت إحصائيات محرك البحث جوجل عن تصدر برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم قائمة الأكثر بحثًا، خلال موسم رمضان الحالي لعام 2026، بعد أن استضاف هذا الموسم العديد من الأسماء البارزة في مختلف المجالات.

أبرز حلقات موسم برنامج حبر سري
ومن أبرز حلقات هذا الموسم غادة عبد الرازق وباسم سمرة و الفنانة سوسن بدر، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المعلق والإعلامي مدحت شلبي، المطربة مايا دياب ، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وغيرها الكثير من الحلقات التي تصدرت التريند منذ عرضها.

أسما إبراهيم في احتفالية الشركة المتحدة

في سياق آخر، قد تألقت الإعلامية أسما إبراهيم بإطلالة راقية كلاسيكية سوداء ضمن حضورها حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي كشفت من خلالها الشركة عن خريطة دراما رمضان 2026.

وقد شهدت دار الأوبرا في العاصمة الجديدة حضورًا لنجوم الفن والإعلام في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعد الحدث منصة لتسليط الضوء على الأعمال الدرامية المرتقبة في رمضان 2026، مع حضور بارز لقيادات الشركة ونجوم ماراثون الدراما.

بريجيت ماكرون إيمانويل ماكرون الإعلامية أسما إبراهيم

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بالصور

على طريقة أسما إبراهيم.. إطلالة زوجة ماكرون في قمة السبع تلفت الأنظار

إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم

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