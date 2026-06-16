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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسما إبراهيم تشيد بالمنتخب بعد التعادل مع بلجيكا: أداء يليق باسم الكرة المصرية

اسما ابراهيم
اسما ابراهيم
يمنى عبد الظاهر

أشادت الإعلامية أسما إبراهيم ، بالأداء المميز الذي قدمه منتخب مصر خلال مواجهته أمام منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026، مؤكدة أن لاعبي الفراعنة ظهروا بروح قتالية عالية ونجحوا في تقديم مباراة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

وقالت أسما إبراهيم: «برافو منتخب مصر على الأداء القوى والروح الرائعة التى ظهرت فى المباراة، وبرافو للكابتن حسام حسن على المجهود الكبير، وقدم اللاعبون مباراة تليق باسم الكرة المصرية وأظهروا شخصية قوية داخل الملعب.

وأضافت: «المواجهات المقبلة أمام نيوزيلندا وإيران ستكون تحديًا كبيرًا، خاصة أن المجموعة ليست سهلة كما شاهدنا فى مباراة إيران ونيوزيلندا، لكننى أثق فى قدرة منتخب مصر على مواصلة المشوار بنفس الروح والإصرار».

واختتمت رسالتها قائلة: «بإذن الله رجالتنا قد المسؤولية، ونشاهد نفس الأداء والرجولة فى المباريات القادمة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية والتأهل فى صدارة المجموعة وإسعاد الجماهير المصرية».

الإعلامية أسما إبراهيم منتخب مصر نيوزيلندا إيران حسام حسن

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