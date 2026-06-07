أسما إبراهيم تثير الجدل برشاقة لافت.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة كشفت عن رشاقتها الملفتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ظهرت أسما إبراهيم حافية القدمين وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة على البحر.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادءة الغير مبالغ فيها.