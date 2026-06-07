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سعر إطلالة بوسي يثير الجدل.. فستان بـ 117 ألف جنيه وحذاء بـ 69 ألفًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سعر إطلالة بوسي يثير الجدل.. فستان بـ 117 ألف جنيه وحذاء بـ 69 ألفًا

بوسي
بوسي
ريهام قدري

حضرت الفنانة بوسي حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة، حيث لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والفخامة.

واختارت بوسي فستانًا باللون البرغندي من تصميم المصممة مرمر حليم، جاء منفذًا من الشيفون الحريري، وتميز بتصميم غير تقليدي اعتمد على حزام يلتف حول أحد الكتفين، بينما انسدل الجزء الآخر على الظهر بشكل يشبه الرداء، مع فتحة جانبية طويلة أضفت لمسة من الأناقة على الإطلالة. ويصل سعر الفستان إلى نحو 117 ألف جنيه.

ونسقت بوسي مع الفستان حذاءً بكعب عالٍ من الستان باللون نفسه، من دار الأزياء [Jimmy Choo]، ويبلغ سعره نحو 69 ألف جنيه.

وأكملت الفنانة إطلالتها بترك شعرها منسدلاً على كتفيها بتصفيفة ناعمة، مع الاكتفاء ببعض الإكسسوارات الرقيقة من الأساور والخواتم التي أضافت لمسة من الرقي.

وعلى الصعيد الفني، شاركت بوسي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال غناء تتر مسلسل وننسى اللي كان، الذي قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وتدور أحداث العمل حول نجمة السينما "جليلة رسلان"، وهي امرأة استطاعت أن تشق طريقها إلى القمة بجهدها وإصرارها، لكنها تخفي خلف نجاحها الكثير من المشاعر الإنسانية والتحديات المرتبطة بماضيها.

وشارك في بطولة المسلسل كل من كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

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