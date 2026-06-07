فستان بـ60 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة ريم سامي في زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

حضرت الفنانة ريم سامي حفل زفاف ابنة شقيق الفنان ورجل الأعمال عماد زيادة، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة لافتة.

واختارت ريم سامي فستانًا لامعًا أبرز رشاقتها، جاء بتصميم مكشوف الكتفين وطويلًا وضيّقًا، مصنوعًا من قماش البوليستر، من توقيع دار الأزياء Bronx And Banco، وبلغ سعره نحو 60 ألف جنيه.

وظهرت ريم سامي بإطلالة متكاملة بعدما استغنت عن القفازات التي جاءت ضمن التصميم الأصلي للفستان، واكتفت بلمسة أكثر بساطة، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة للأعلى مع مكياج ناعم بألوان هادئة أبرز ملامحها.

وعلى الصعيد الفني، شاركت ريم سامي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل “علي كلاي”، حيث تحدثت عن شخصيتها “همت” مؤكدة أنها من أصعب الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها استغرقت قرابة شهر في التحضير لها، ولم تعتمد فقط على حفظ الحوار بل عملت على فهم الأبعاد النفسية للشخصية، خاصة أنها فتاة لم تحظَ بالحب الكافي في حياتها.

وأضافت أن مشهد القتل كان الأصعب بالنسبة لها، لأنه اعتمد على الانفعالات الداخلية والتعبير الصامت أكثر من الحوار، مؤكدة أنها شعرت بضغط كبير أثناء تصويره.

وشارك في بطولة مسلسل “علي كلاي” عدد من الفنانين منهم أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم.