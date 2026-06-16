من الشك إلى التألق.. كيف خطف إمام عاشور لقب رجل مباراة مصر وبلجيكا في افتتاح المونديال؟

لم يكن إمام عاشور مجرد صاحب هدف منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026 بل كان العنوان الأبرز لأداء جماعي قوي قدمه المنتخب المصري أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة كانت مشاركة لاعب وسط المنتخب الوطني محل نقاش واسع بسبب حالته البدنية وتعدد الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلا أن المدير الفني منح ثقته لعاشور في التشكيل الأساسي ليرد اللاعب داخل المستطيل الأخضر بأفضل طريقة ممكنة بعدما قدم واحدة من أكثر مبارياته اكتمالًا بقميص المنتخب الوطني.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب ضمن منافسات المجموعة السابعة لكن اسم إمام عاشور ظل حاضرًا بقوة في المشهد الختامي بعدما توج بجائزة رجل المباراة مستندًا إلى أرقام عكست حجم تأثيره الحقيقي على مجريات اللقاء.

رهان حسام حسن الرابح

اختار حسام حسن توظيف إمام عاشور في مركز الجناح الأيسر مع منحه حرية التحرك إلى العمق والتحول إلى لاعب وسط إضافي خلال مراحل الاستحواذ وهو الدور الذي نفذه اللاعب بكفاءة كبيرة سواء في عملية الربط بين الخطوط أو في التحولات الهجومية السريعة التي شكلت مصدر إزعاج دائم للدفاع البلجيكي.

ومنذ الدقائق الأولى بدا عاشور حاضرًا ذهنيًا وبدنيًا حيث تحرك باستمرار بين الخطوط وقدم حلولًا متنوعة لزملائه في الثلث الهجومي كما لعب دورًا مهمًا في الضغط على حامل الكرة واستعادة الاستحواذ في أكثر من مناسبة.

وجاءت المكافأة في الشوط الأول عندما ترجم تفوقه إلى هدف منح منتخب مصر الأفضلية بعدما استغل المساحات المتاحة ونجح في إنهاء الهجمة بصورة مميزة ليسجل أحد أهم أهدافه الدولية في توقيت بالغ الأهمية.

أرقام تؤكد الأفضلية

ورغم أن الهدف كان اللقطة الأبرز في المباراة فإن أرقام عاشور كشفت عن مساهمة أكبر بكثير من مجرد التسجيل.

فقد شارك اللاعب لمدة 71 دقيقة سجل خلالها هدفًا من تسديدتين ووجه إحدى محاولاته بين القائمين والعارضة كما صنع تهديدًا مستمرًا على دفاعات المنتخب البلجيكي وكاد يضيف هدفًا ثانيًا بعدما أهدر فرصة محققة للتسجيل.

وفي عملية بناء اللعب بلغت دقة تمريراته 68% بعدما أكمل 19 تمريرة صحيحة من أصل 28 بينما وصل عدد لمساته للكرة إلى 44 لمسة وهو رقم يعكس حضوره المستمر في مختلف مناطق الملعب ومشاركته الفعالة في مراحل التحضير الهجومي.

كما نجح في تنفيذ المراوغة الوحيدة التي قام بها بنسبة نجاح كاملة ليؤكد قدرته على التخلص من الضغط وخلق الأفضلية العددية لفريقه في المواقف الفردية.

الوجه الآخر.. لاعب وسط مقاتل

ما ميز أداء إمام عاشور أمام بلجيكا لم يكن فقط مساهمته الهجومية وإنما قدرته على أداء الأدوار الدفاعية بالكفاءة نفسها.

فقد نفذ 3 تدخلات دفاعية ناجحة وحقق عرقلة ناجحة بنسبة 100% إلى جانب استعادة الكرة 6 مرات من لاعبي المنتخب البلجيكي وهو ما يعكس حجم الجهد الذي بذله في عملية الضغط والافتكاك.

كما قام بتشتيت كرة خطيرة من مناطق الدفاع وساهم في تقليل المساحات أمام لاعبي الوسط البلجيكي الذين واجهوا صعوبة في فرض سيطرتهم الكاملة على منطقة المناورات.

وفي الصراعات الثنائية فاز عاشور بـ5 التحامات أرضية من أصل 8 كما حسم صراعين هوائيين من أصل 4 ليؤكد تفوقه البدني وقدرته على مجاراة لاعبي المنتخب البلجيكي المعروفين بالقوة الجسمانية.

أكثر من مجرد هدف

وعادة ما تذهب جائزة رجل المباراة إلى صاحب الهدف أو النجم الأكثر شهرة لكن حالة إمام عاشور أمام بلجيكا كانت مختلفة؛ إذ جاءت الجائزة انعكاسًا لأداء متكامل جمع بين الفاعلية الهجومية والانضباط التكتيكي والالتزام الدفاعي.

فخلال الدقائق التي قضاها داخل الملعب كان لاعب الأهلي حاضرًا في كل تفاصيل المباراة تقريبًا بداية من الضغط واستعادة الكرة مرورًا بربط الخطوط وصناعة اللعب وصولًا إلى التسجيل وصناعة الخطورة أمام مرمى المنافس.

ولذلك لم يكن مستغربًا أن يحصل على أعلى تقييم في المباراة وفق مواقع الإحصاء العالمية بعدما نجح في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

رسالة مبكرة قبل مواجهة نيوزيلندا

ويمنح تألق إمام عاشور الجهاز الفني لمنتخب مصر دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوزيلندا المقرر إقامتها فجر الإثنين المقبل خاصة أن المنتخب المصري ظهر أمام بلجيكا بصورة منظمة وقادرة على مقارعة المنتخبات الكبرى.

أما عاشور نفسه فقد بعث برسالة واضحة مفادها أن دوره داخل المنتخب لم يعد يقتصر على المهام التقليدية في خط الوسط بل أصبح أحد أبرز الأسلحة الهجومية للفراعنة وأحد اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.