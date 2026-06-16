مرتديًا قميص منتخب مصر.. تريفور نوح يحتفل بهدف إمام عاشور على طريقته

أشاد الإعلامي والفنان الأمريكي صاحب الأصول الجنوب أفريقية تريفور نوح بهدف إمام عاشور خلال مواجهة مصر وبلجيكا في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل نجم منتخب مصر هدفًا رائعًا نال إعجاب الجماهير والمتابعين حول العالم.

وخلال البث المباشر الذي يقدمه تريفور نوح لمتابعة مباريات كأس العالم، أبدى انبهاره الشديد بهدف إمام عاشور، بعدما تابع التسديدة الصاروخية التي هزّت شباك تيبو كورتوا ومنحت الفراعنة التقدم في الشوط الأول.

كما لفت احتفال إمام عاشور عقب تسجيل الهدف انتباه تريفور نوح، الذي قام بتقليد حركته الشهيرة بعد إحراز الأهداف، مشبّهًا إياها بطريقة احتفال المقاتل الأيرلندي الشهير كونور ماكجريجور، قبل أن يكرر الإشارة إلى ذلك أكثر من مرة خلال حديثه مع ضيوفه.

من هو تريفور نوح؟

تريفور نوح هو ممثل كوميدي، وكاتب، ومعلق سياسي، ومقدم برامج تلفزيونية من جنوب أفريقيا، اشتهر عالمياً بتقديمه للبرنامج الأمريكي الساخر الشهير "ذا ديلي شو" (The Daily Show) على قناة كوميدي سنترال.

بدأ مسيرته المهنية في التلفزيون والراديو في جنوب أفريقيا عام 2002 قبل أن يتجه للكوميديا الارتجالية (Stand-up comedy) ويقدم عروضاً حول العالم.

منتخب مصر

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا.