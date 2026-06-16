إعلانات ومسلسلات وحلقات بودكاست.. إبراهيم فايق يعلق على هدف إمام عاشور ببجليكا

علق الإعلامي إبراهيم فايق على هدف إمام عاشور في مباراة بلجيكا بكاس العالم.

وكتب فايق من خلاله حسابه الشخصي فيس بوك :٠ ‏إمام عاشور هيقعد يعمل إعلانات على جول بلجيكا ده اكتر اللي من اللي عملها كابتن مجدي عبد الغني طول حياته.. وعنده تفاصيل يحكيها من اول ما صلاح كان في بازل لحد ما استلم منه الكورة على حدود منطقة جزاء بلجيكا.. دي لوحدها فيها مسلسل مكسيكي ٤٤٠ حلقة.. ضيف عليهم ٤٧٠ حلقة على مرجحة الرجل.. وعندك ٨٨٠ حلقة على التراي بتاع كورتوا اللي بدأه من إسبانيا لحد ما زغردت في الشبكة في سياتل.. يعني فيها بتاع ٣٥٦٢٩٢ اعلان و٦٣٥١٧٢٠٣٥٢٩ برنامج و٥٤٢٥٢٦ حلقة بودكاست وامام لو معملش كده يبقى مقصر في حق نفسه 😁

‏واه أنا عايز انام ومش عارف 🤣🤣



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.