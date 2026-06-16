إمام عاشور: فخور بأول هدف لي في كأس العالم.. المشوار مستمر والأفضل قادم

عبر إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بأول مشاركة له مع الفراعنة في بطولة كأس العالم، وكذلك تسجيله أول أهدافه في المونديال، مؤكدًا أن هذه اللحظة كانت حلمًا يراوده منذ فترة طويلة.

وكتب امام عاشور عبر حسابه على موقع “إنستجرام”:

“فخور بأول مشاركة ليا وأول هدف مع منتخب بلدي في كأس العالم.. الحمد لله على اللحظة المميزة دي اللي كنت بحلم بيها دايمًا. المشوار مستمر، والأفضل لسه جاي”.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.