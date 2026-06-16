أيمن دجيش يوضح حقيقة أحقية منتخب مصر في الحصول على ركلة جزاء أمام بلجيكا

حسم أيمن دجيش، الخبير التحكيمي، الجدل في مدى صحة أحقية منتخب مصر لركلة جزاء أمام بلجيكا في مواجهة المنتخبين في نهائيات كأس العالم 2026 في لعبة أحمد سيد زيزو مع مدافع منتخب بلجيكا.

وقال دجيش، خلال تغطية كأس العالم 2026، مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا، عبر قناة صدى البلد، «كرة زيزو مع مدافع بلجيكا تستحق احتساب مخالفة ركلة حرة مباشرة لأنها من خارج منطقة الجزاء وليس من داخل المنطقة».

ورأى دجيش أن حكم المباراة والحكم المساعد أخطأ في عدم احتساب هذه اللعبة ركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر.

وطالب أيمن دجيش الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بتوسيع اختصاصات تقنية الفيديو لمراجعة احتمالية حصول اللاعب على بطاقة صفراء ثانية لمراجعة اللعبة.