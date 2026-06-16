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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم.. ملخص أحداث الشوط الأول من مواجهة نيوزيلندا وإيران

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

انتهى الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين منتخبي إيران ونيوزيلندا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب سوفي بمدينة لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم التي تضم أيضاً منتخبي مصر وبلجيكا. 

وشهدت الدقائق الأولى انطلاقة قوية من جانب المنتخبين ورغبة واضحة في تسجيل هدف مبكر يمنح الأفضلية.

هدف التقدم لنيوزيلندا ورد إيراني سريع

نجح المنتخب النيوزيلندي في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق اللاعب إيليا جوست في الدقيقة السابعة، بعد هجمة منظمة وسريعة انتهت بتسديدة متقنة سكنت الشباك الإيرانية، ليضع فريقه في المقدمة ويزيد من صعوبة المهمة على منتخب إيران. ومع مرور الوقت، بدأ المنتخب الإيراني في استعادة توازنه وفرض أسلوبه الهجومي تدريجياً، مع تكثيف المحاولات على مرمى نيوزيلندا حتى تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية والثلاثين عبر اللاعب رامين رضائيان، الذي استغل إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بنجاح في الشباك.

محاولة إيرانية لإضافة الهدف الثاني

بعد هدف التعادل، واصل المنتخب الإيراني ضغطه الهجومي بحثاً عن هدف التقدم، وتمكن بالفعل من تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسط فرحة كبيرة من لاعبيه. إلا أن حكم الراية ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل، ليبقى التعادل قائماً بين الفريقين مع نهاية الشوط الأول.

إثارة منتظرة في الشوط الثاني

مع انتهاء النصف الأول من اللقاء على نتيجة التعادل بهدف لكل فريق، يبقى كل الاحتمالات مفتوحة في الشوط الثاني، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الأولى في مشواره بالمجموعة السابعة التي تشهد منافسة قوية بين منتخبات إيران ونيوزيلندا ومصر وبلجيكا

منتخب نيوزيلندا ايران كاس العالم اخبار الرياضة

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