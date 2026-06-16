قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا
شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟
حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا
قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية
العرب يكتبون التاريخ.. السعودية تحقق تعادلا مستحقا أمام أوروجواي بالمونديال
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الثلاثاء
احتراما لكلمة التوحيد.. رفع علم السعودية بدلا من وضعه على الأرض في المونديال
لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون
ماذا تقدم كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026.. وكم سعرها؟
عيد ميلاد الكينج.. منتخب مصر يفاجئ محمد صلاح بـتورتة بعد التعادل أمام بلجيكا
اخبار كاذبة.. ترامب ينفي دفع أمريكا 300 مليون دولار لإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر.. تشكيل منتخبي إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب ايران
منتخب ايران
رباب الهواري

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيران التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة نيوزيلندا صباح اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم، والتي تضم أيضًا مصر وبلجيكا، في بداية مشوار يسعى خلاله المنتخب الإيراني لتحقيق انطلاقة قوية.

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب إيران على النحو التالي: في حراسة المرمى الحارس علي رضا بيرانفاند، الذي يعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي لما يمتلكه من خبرات دولية كبيرة وقدرة على التعامل مع الكرات الصعبة تحت الضغط.

وفي خط الدفاع شارك كل من شوجا خليل زاده، ميلاد محمدي، آريا يوسفي، علي نعمتي، ورامين رضائيان، حيث يعوّل المنتخب الإيراني على هذا الخط في تأمين المناطق الخلفية والحد من خطورة هجمات المنافس.

أما في خط الوسط فقد دفع الجهاز الفني بكل من سعيد عزت اللهي، محمد موهيبي، وسامان قدوس، بهدف السيطرة على منطقة المناورات وبناء الهجمات بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم.

وفي الخط الأمامي يقود الهجوم الثنائي مهدي طارمي وشهريار موغانلو، في محاولة لاستغلال الفرص السانحة أمام مرمى نيوزيلندا وتحقيق أفضل بداية ممكنة في البطولة.

تشكيل منتخب نيوزيلندا لمواجهة إيران

في المقابل، أعلن منتخب نيوزيلندا تشكيله الرسمي الذي سيخوض به اللقاء، معتمدًا على خطة متوازنة تجمع بين الدفاع المنظم والهجمات المرتدة السريعة.

وجاء التشكيل في حراسة المرمى مع الحارس ماكس كروكومب، الذي يتولى مهمة حماية الشباك في مواجهة هجوم إيران القوي.

وفي خط الدفاع شارك كل من تيم باين، مايكل بوكسال، ليبيراتو كاكاسي، وفين سورمان، حيث يركز المنتخب النيوزيلندي على إغلاق المساحات أمام المنافس والحد من الخطورة في الثلث الدفاعي.

أما خط الوسط فتكوّن من جو بيل، ماركو ستامينيتش، ساربريت سينغ، إيليا جوست، وكالوم ماكوات، بهدف دعم الجانب الدفاعي والمساهمة في بناء الهجمات بشكل تدريجي.

ويقود خط الهجوم اللاعب كريس وود، الذي يمثل الورقة الأبرز في الخط الأمامي، حيث يعوّل عليه الفريق في استغلال الفرص القليلة أمام المرمى.

وبذلك يدخل المنتخبان المواجهة بطموحات مختلفة، في مباراة مرتقبة ضمن افتتاح منافسات المجموعة السابعة.

منتخب ايران منتخب نيوزليندا كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

قطع المياه

لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق بمحافظة الجيزة مساء الجمعة

منتخب مصر

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وبلجيكا.. طريقة فك شفرة الجزائرية الأرضية

ترشيحاتنا

صالح متلو شن- السفير التركي لدى مصر

استمروا.. السفير التركي يشيد بأداء منتخب مصر في مواجهة بلجيكا بالمونديال

المفوضة الأوروبية لشؤون التوسيع

مفوضة التوسع: الاتحاد الأوروبي يطور آليات صارمة لمعاقبة الأعضاء الجدد المخالفين

وزير دفاع لبنان

وزير دفاع لبنان يزور فرنسا للمشاركة في معرض "يوروساتوري 2026" وبحث تعزيز التعاون العسكري

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد