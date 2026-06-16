مجموعة مصر.. تشكيل منتخبي إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيران التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة نيوزيلندا صباح اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم، والتي تضم أيضًا مصر وبلجيكا، في بداية مشوار يسعى خلاله المنتخب الإيراني لتحقيق انطلاقة قوية.

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب إيران على النحو التالي: في حراسة المرمى الحارس علي رضا بيرانفاند، الذي يعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي لما يمتلكه من خبرات دولية كبيرة وقدرة على التعامل مع الكرات الصعبة تحت الضغط.

وفي خط الدفاع شارك كل من شوجا خليل زاده، ميلاد محمدي، آريا يوسفي، علي نعمتي، ورامين رضائيان، حيث يعوّل المنتخب الإيراني على هذا الخط في تأمين المناطق الخلفية والحد من خطورة هجمات المنافس.

أما في خط الوسط فقد دفع الجهاز الفني بكل من سعيد عزت اللهي، محمد موهيبي، وسامان قدوس، بهدف السيطرة على منطقة المناورات وبناء الهجمات بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم.

وفي الخط الأمامي يقود الهجوم الثنائي مهدي طارمي وشهريار موغانلو، في محاولة لاستغلال الفرص السانحة أمام مرمى نيوزيلندا وتحقيق أفضل بداية ممكنة في البطولة.

تشكيل منتخب نيوزيلندا لمواجهة إيران

في المقابل، أعلن منتخب نيوزيلندا تشكيله الرسمي الذي سيخوض به اللقاء، معتمدًا على خطة متوازنة تجمع بين الدفاع المنظم والهجمات المرتدة السريعة.

وجاء التشكيل في حراسة المرمى مع الحارس ماكس كروكومب، الذي يتولى مهمة حماية الشباك في مواجهة هجوم إيران القوي.

وفي خط الدفاع شارك كل من تيم باين، مايكل بوكسال، ليبيراتو كاكاسي، وفين سورمان، حيث يركز المنتخب النيوزيلندي على إغلاق المساحات أمام المنافس والحد من الخطورة في الثلث الدفاعي.

أما خط الوسط فتكوّن من جو بيل، ماركو ستامينيتش، ساربريت سينغ، إيليا جوست، وكالوم ماكوات، بهدف دعم الجانب الدفاعي والمساهمة في بناء الهجمات بشكل تدريجي.

ويقود خط الهجوم اللاعب كريس وود، الذي يمثل الورقة الأبرز في الخط الأمامي، حيث يعوّل عليه الفريق في استغلال الفرص القليلة أمام المرمى.

وبذلك يدخل المنتخبان المواجهة بطموحات مختلفة، في مباراة مرتقبة ضمن افتتاح منافسات المجموعة السابعة.