نيللي كريم تحتفل بهدف إمام عاشور بطريقة كوميدية عبر «فيسبوك

أثارت الفنانة نيللي كريم تفاعلًا واسعًا بين متابعيها بعدما احتفلت بهدف اللاعب إمام عاشور في شباك منتخب بلجيكا بطريقة طريفة، مستعيدة أحد مشاهدها الشهيرة من فيلم «أحلام الفتى الطايش» مع تعديل الصوت ليتناسب مع أجواء المباراة





ونشرت نيللى عبر حسابها بـ«فيس بوك» فيديو لها من فيلم «أحلام الفتى الطايش» وكانت فى المشهد الأصلى ترقص على «بنت الحارة»، ولكن فى الفيديو الجديد الذى نشرته ترقص على اسم «عاشور عاشور»، وهى جملة قيلت فى «الناظر» وتقصد بها اللاعب إمام عاشور بعد الجول الذى أحرزه فى الدقيقة 19 بشباك منتخب بلجيكا.



وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل طريف، إذ أعربوا عن إعجابهم بالفكرة وتفاعلها الطريف مع الجول، إذ كتب متابع: «أنتِ مجهزة الفيديو»، وكتب أخر: «ربنا يكملها على خير بس يا فنانة».

ومؤخرًا، شاركت الفنانة نيللى كريم فى فيلم «القصص» الذى عُرض بالسينمات وحصد تفاعل الجمهور منذ عرض برومو الفيلم، الذى تقدم فيه دور والدة أربعة شباب، ولكل منهم قصته وحكايته الخاصة.

الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقى، وتم تصويره بين القاهرة وفيينا، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم نيللى كريم، أمير المصرى، كريم قاسم، أحمد كمال، صبرى فواز، خالد مختار، أحمد الأعز، شريف الدسوقى، عمرو عابد وفاليرى باشنر.

