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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. منتخب مصر يقتنص نقطة ثمينة بتعادل مثير أمام بلجيكا

امام عاشور
امام عاشور
حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخب مصر ونظيره البلجيكي، التي أقيمت على ملعب "لومن فيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، ليحصد كل منتخب نقطة في مستهل مشواره بالمونديال.

ونجح منتخب مصر في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، بعدما سجل إمام عاشور هدف التقدم في الدقيقة 20 بتسديدة قوية سكنت شباك تيبو كورتوا، عقب أداء مميز من الفراعنة الذين فرضوا شخصيتهم على مجريات اللقاء منذ البداية.

وشهدت الدقائق الأولى انطلاقة قوية من المنتخب المصري، الذي لم يظهر أي رهبة أمام المنتخب البلجيكي، بينما حصل مروان عطية على بطاقة صفراء في الدقيقة 12، قبل أن يرد كيفين دي بروين بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 14، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه تيموثي كاستانيي بعد تدخل قوي على محمد صلاح، قبل أن ينجح إمام عاشور في منح الفراعنة الأفضلية بهدف رائع في الدقيقة 20.

واستمر الضغط المصري حتى نهاية الشوط الأول، حيث تألق تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من مصطفى زيكو، كما أنقذ فرصة محققة من عمر مرموش، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الوطني تقديم أداء قوي، وأهدر عمر مرموش فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 60 بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة خارج الملعب.

وعاد المنتخب البلجيكي إلى المباراة في الدقيقة 67 بعدما سجل محمد هاني هدفًا بالخطأ في مرماه، إثر محاولة لإبعاد كرة عرضية أرضية تحت ضغط من روميلو لوكاكو، لتصبح النتيجة 1-1.

وأجرى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عدة تغييرات لتنشيط الفريق، حيث دفع برامي ربيعة بدلًا من إمام عاشور، قبل أن يشرك أحمد سيد زيزو وحمزة عبد الكريم بدلًا من مصطفى زيكو ومحمد صلاح في الدقيقة 75.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.
  • خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.
  • خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمد صلاح، عمر مرموش.

وجلس على مقاعد البدلاء:

محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، كريم حافظ، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، هيثم حسن، وحمزة عبد الكريم.

وبهذا التعادل، استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بحصد نقطة مهمة أمام أحد أبرز منتخبات المجموعة، ليبقي على آماله قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

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