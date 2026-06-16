أحمد شوبير: فخور بمشاركة ابني مع منتخب مصر في كأس العالم

أبدى أحمد شوبير سعادته الكبيرة بمشاركة نجله مصطفى شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكداً أن هذا الحدث يُعد من اللحظات النادرة في تاريخ كرة القدم.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية أن ظهور مصطفى كحارس لمنتخب مصر في مواجهة بلجيكا يمثل لحظة استثنائية على الصعيدين الشخصي والتاريخي، خاصة أنه سبق له تمثيل الفراعنة في مونديال 1990.

وأشار إلى أن هذه الحالة تُعد نادرة في عالم كرة القدم، مستشهداً بأمثلة مثل الحارس بيتر شمايكل وابنه كاسبر شمايكل، إلى جانب حالات مشابهة أخرى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تركيزه الأساسي ينصب على تقديم منتخب مصر أداءً مشرفاً في البطولة، يعكس صورة إيجابية عن الكرة المصرية على المستوى العالمي.