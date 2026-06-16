شوبير: نيوزيلندا فريق لا يستهان به رغم النتائج في مجموعة مصر

علق الإعلامي أحمد شوبير على مباراة نيوزيلندا وإيران في نفس مجموعة منتخب مصر بكأس العالم.

وكتب شوبير، خلال حسابه الشخصي على موقع “إكس”: “تااااني؟؟؟ هما نيوزيلندا عايزين إيه بقى 2/1، عايزينها تعادل مع إيران وإحنا إن شاء الله نكسبهم ونخلص، عموما نيوزيلندا فعلا فريق لا يستهان بيه أبدا”.

كان منتخب مصر استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية، وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.