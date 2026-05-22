أحمد الفيشاوي يشارك فيديو مع مارتن لورنس اثناء وجوده في مصر

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو جمعه بالفنان العالمي مارتن لورانس اثناء وجوده في القاهرة ، لحضور العرض الخاص العالمي لفيلم "7Dogs" المقرر إقامته اليوم الجمعة .

ظهر أحمد الفيشاوي وهو يطلب من لورانس قول جملة فيلمه الشهيرة "Bad Boys For Life"، ليقوم الفيشاوي بعدها بتقبيل رأسه.



وعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو: "أنا و مارتن لورنس ولا أحمد سعد وويل سميث ؟!.

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوي، هو فيلم سفاح التجمع والذي يعرض حاليًا في السينمات.

فيلم سفاح التجمع يتناول قصة شاب نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته في عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه في تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته، من خلال جريمة أخيرة.

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وانتصار، وعدد كبير من النجوم.

العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.





