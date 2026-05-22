حكام مباراتي اليوم بالجولة الثانية عشرة لمجموعة البقاء في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراتي يوم الجمعة في الجولة الثانية عشرة بالمرحلة النهائية لمجموعة البقاء في الموسم 67 لدوري (نايل).

ويستضيف ملعب خالد بشارة بالغردقة لقاء الجونة وطلائع الجيش في الخامسة ’ أما في الثامنة فيلتقي فاركو مع البنك الأهلي على ملعب الجيش ببرج العرب.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- الجونة × طلائع الجيش: محمد أحمد الشناوي (حكماً للساحة)’ محمد مصطفى إسماعيل ومحمد مجدي الشيخ (مساعدين)’هيثم الشريف (حكماً رابعاً)’ عمرو الشناوي وعبد الحكيم ناصر (تقنية الفيديو).

- فاركو × البنك الأهلي: وليد ناجي (حكماً للساحة)’ محمد رمزي ويوسف داهش (مساعدين)’ حسن محمود (حكماً رابعاً)’ أحمد حامد فهيم ومحمود بدران (تقنية الفيديو).