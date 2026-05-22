الزمالك يجهز لاحتفالية كبرى بعد التتويج بالدوري وينتظر عودة هشام نصر من الحج

قال الإعلامي خالد الغندور إن يستعد نادي الزمالك لتنظيم احتفالية خاصة وكبيرة خلال الفترة المقبلة، احتفالًا بتتويج الفريق بلقب الدوري، في أجواء يسعى النادي لأن تكون استثنائية وتليق بالإنجاز الذي حققه الفريق هذا الموسم.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، الاحتفالية المرتقبة دعوة عدد كبير من رموز نادي الزمالك ونجومه السابقين، إلى جانب حضور مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، في إطار تكريم الجميع على ما تم تحقيقه خلال الموسم.

وتابع، مسؤولو القلعة البيضاء عودة هشام نصر، نائب رئيس النادي، من أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، من أجل وضع الرتوش النهائية والتفاصيل التنظيمية الخاصة بالاحتفالية، بما يشمل الموعد النهائي وشكل الحفل وقائمة المدعوين.