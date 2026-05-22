تطورات الحالة الصحية لـ راشد الشمراني بعد الجراحة.. تفاصيل العملية ورسالة للجمهور

طمأن الفنان والمؤلف السعودي راشد الشمراني جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة داخل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي، وذلك بعد معاناته من مشاكل صحية في العمود الفقري والفقرات القطنية.

وكشف بيان صادر عن المستشفى أن الشمراني خضع لتدخل جراحي ناجح لتحرير القناة العصبية من الضغط، إلى جانب إزالة انزلاق غضروفي وعلاج خشونة بالفقرات القطنية، تحت إشراف فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور فواز المطيري، أستاذ واستشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري المعقدة.

وأكد الفريق الطبي أن العملية تكللت بالنجاح، وأن الحالة الصحية للفنان السعودي مستقرة حاليًا، وسط متابعة طبية دقيقة خلال فترة التعافي، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره وزملائه في الوسط الفني الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم والدعاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، عبّر راشد الشمراني عن تقديره الكبير للرعاية الصحية التي تلقاها داخل المستشفى، مشيدًا بالمستوى الطبي والخدمات المقدمة، إلى جانب التعامل الإنساني والاحترافي من الطاقم الطبي والتمريضي.

وأشار الشمراني إلى أن ما لمسه من اهتمام ومتابعة يعكس تطور القطاع الصحي وكفاءة الكوادر الطبية، مؤكدًا أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي يُعد من أبرز المؤسسات الطبية في منطقة الشرق الأوسط، لما يقدمه من خدمات صحية متقدمة وتقنيات علاجية حديثة.