الكونغو تعلن ارتفاع عدد ضحايا إيبولا وسط مخاوف من تفش واسع
بعد إصابة العشرات باختناق.. السيطرة على تسرب الكلور بمحطة مياه البهتيني بالإسماعيلية
الحكومة تحسم الجدل.. هل يستمر تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد خلال يونيو؟
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-5-2026 والقنوات الناقلة
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
في أول يوم بعد قرار تثبيت الفائدة.. سعر الذهب في تعاملات اليوم.. إلي أين وصل الجرام؟
47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية
اتجاه في الزمالك للإبقاء على شيكو بانزا الموسم المقبل
واشنطن تلوح بمنع دخول الأجانب إلى مطارات مدن الملاذ بسبب سياسات الهجرة
الفئران تغزو مطابخ جيش الاحتلال.. قاعدة إسرائيلية تقدم وجبات ملوثة للجنود والوضع كارثي
السعودية تشدد عقوبات الحج المخالف.. غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي بالشوارع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لاعب المقاولون السابق: معتمد جمال قاد الزمالك للدوري بروح الانتماء

رباب الهواري

أشاد علي عاشور، لاعب المقاولون السابق، بالدور الكبير الذي لعبه معتمد جمال في قيادة الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المدرب نجح في التعامل مع ظروف صعبة عاشها النادي طوال الموسم، واستطاع أن يصنع فريقًا يمتلك شخصية وروحًا قتالية داخل الملعب.

جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج

وقال علي عاشور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، إن معتمد جمال يستحق الإشادة بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري لأنه أحد أبناء نادي الزمالك ويشعر جيدًا بقيمة الجماهير البيضاء ودعمها المستمر للفريق.

وأضاف أن جماهير الزمالك لعبت دورًا رئيسيًا في تتويج الفريق بالبطولة، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد من قبل جماهير تساند فريقها بنفس القوة والإصرار التي ظهرت بها جماهير القلعة البيضاء طوال الموسم، خاصة في الفترات الصعبة التي تعرض فيها الفريق لضغوط كبيرة.

معتمد جمال صنع شخصية جديدة للفريق

وأكد عاشور أن الزمالك يمثل حلمًا لأي مدرب، وأن مجرد العمل داخل النادي يُعد شرفًا كبيرًا مهما كانت مدة التجربة، موضحًا أن معتمد جمال تولى المهمة في وقت معقد، لكنه تعامل بهدوء كبير ولم يدخل في أزمات أو صدامات.

وأشار إلى أن المدرب اعتمد على الروح والإصرار أكثر من الأسماء، وهو ما ساعد الفريق على تحقيق الانتصارات وحصد اللقب في النهاية، موضحًا أن معتمد جمال لم يلجأ إلى تبرير النتائج السلبية أو تقديم أعذار بعد أي تعثر، بل عمل على تطوير الفريق وصناعة هوية واضحة داخل الملعب.

إشادة بعدي الدباغ وانتقاد فترة فيريرا

واختتم علي عاشور تصريحاته بالتأكيد أن عدي الدباغ كان من أبرز العناصر المؤثرة في مشوار التتويج بالدوري، بعدما قدم مستويات مميزة وأسهم بشكل واضح في نتائج الفريق، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يظهر بشكل جيد خلال فترة يانيك فيريرا، قبل أن ينجح معتمد جمال في إعادة هوية الفريق وتحقيق الاستقرار الفني

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
هاندا أرتشيل
