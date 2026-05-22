هشام نصر لجمهور الزمالك: سنحصل على الرخصة الأفريقية

أكد هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أن الموسم الحالي كان مليئًا بالتحديات على المستويين المالي والنفسي، إلى جانب أزمة سحب أرض النادي، إلا أن الفريق نجح في الوصول للمنافسة على بطولتين، مشيرًا إلى خسارة بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بركلات الترجيح، والتتويج بلقب الدوري في النهاية.

وقال هشام نصر، خلال تصريحاته لبرنامج “من القاهرة” مع الإعلامي كريم رمزي، إن مجلس الإدارة تمسك بالصمود في ظل الظروف الصعبة التي مر بها النادي، موضحًا أن المجلس فضّل العمل في صمت دون الدخول في تصريحات إعلامية، رغم وجود أوقات كان من الضروري فيها توضيح بعض الأمور للجماهير.

وأضاف نائب رئيس الزمالك أن الرياضة المصرية تحتاج إلى منافسة حقيقية بين جميع الأندية، مؤكدًا أن المجلس واجه أزمات كبيرة منذ توليه المسؤولية، من بينها النقص المادي وإيقاف القيد، لافتًا إلى أن حجم المشكلات داخل النادي كان أكبر بكثير مما كان معلنًا.

وأشار هشام نصر إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة، سواء من اللاعبين المحترفين أو الجهاز الفني المصري والجهاز الطبي، مؤكدًا أن الإدارة خاطبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لطلب مد المهلة الخاصة بالحصول على الرخصة الإفريقية، مطمئنًا جماهير الزمالك بشأن هذا الملف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود خطط عديدة تعمل عليها الإدارة لخدمة النادي خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن عقد اجتماع مع معتمد جمال وجون إدوارد عقب نهاية الموسم من أجل حسم العديد من الملفات المهمة داخل النادي.