القرار النهائي لم يصدر.. معتمد جمال يترقب موقف عقده الجديد مع الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي لم تتحدث حتى الآن مع معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشأن توقيع عقود جديدة للاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل، رغم نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن ملف المدير الفني لا يزال قيد الدراسة داخل النادي، مشيراً إلى أن مصير معتمد جمال لم يُحسم بشكل نهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل، وأن مسؤولي الزمالك لم يتخذوا القرار النهائي حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن معتمد جمال يحظى بدعم قوي من عدد من رجال الأعمال المحبين للقلعة البيضاء، بالإضافة إلى بعض أعضاء لجنة الاستثمار بالنادي، الذين يرون أن المدرب قدم موسماً ناجحاً ويستحق الاستمرار بعد قيادته الفريق لاستعادة لقب الدوري.

وأشار إلى أن إدارة الكرة والمسؤولين عن ملف كرة القدم بالنادي يدرسون كافة الجوانب الفنية الخاصة بالموسم الجديد قبل إعلان القرار النهائي بشأن الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.