يستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، والذي يقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب مصر، المنافسات، ضمن المجموعة السابعة بصحبة منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026





موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا يوم 15 يونيو في تمام 3:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة و10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا يوم 21 يونيو في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت كندا و4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة و6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.