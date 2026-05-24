صلاح يبدأ أساسيا في مباراته الأخيرة مع ليفربول..

اختير المهاجم المصري محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي في مباراته الأخيرة مع فريقه ليفربول، اليوم الأحد، ضد ضيفه برينتفورد، في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب خسارة الأسبوع الماضي أمام أستون فيلا، قال الدولي المصري: إنه يود رؤية عودة "كرة القدم الثقيلة"، في إشارة إلى النهج الذي كان يعتمده المدرب السابق لليفربول الألماني يورجن كلوب.

وحاز المنشور على إعجاب عدد من لاعبي التشكيل الحالي، والذين عانوا موسما صعبا بعد تتويجهم بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وقال سلوت، الجمعة، إنه لا يعتقد أن تعليقات المهاجم المصري قوّضته، مضيفاً "أعتقد أن مو كان سعيداً جداً بأسلوب لعبنا العام الماضي؛ لأنه قادنا إلى الفوز بالدوري".

وتابع: "كرة القدم تغيّرت، كرة القدم تطوّرت، لكننا نريد الشيء نفسه، وهو: ما هو الأفضل لليفربول؟، بالطبع المنافسة على الألقاب، وهو ما لم نحققه هذا الموسم".

وفي السياق ذاته، يخوض المدافع الدولي الإسكتلندي آندي روبرتسون هو الآخر، مباراته الأخيرة مع ليفربول، اليوم.