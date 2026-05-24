فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون برسالة مؤثرة قبل مواجهة برينتفورد

أعرب فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن فخره الكبير بالفترة التي قضاها إلى جانب الثنائي محمد صلاح وآندي روبرتسون، قبل الظهور الأخير لهما بقميص الريدز أمام برينتفورد.

وداع خاص في أنفيلد

ويستضيف ملعب أنفيلد مواجهة ليفربول وبرينتفورد مساء اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26، في لقاء يحمل طابعًا عاطفيًا لجماهير النادي.

ويدخل ليفربول المباراة سعيًا لتحقيق الفوز وضمان بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى جانب منح الجماهير فرصة توديع اثنين من أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة.

فان دايك: تركا بصمة لا تُنسى

وقال فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نحن نودع لاعبين استثنائيين تركا بصمة لا تُنسى في تاريخ ليفربول، وأتحدث هنا عن محمد صلاح وآندي روبرتسون بكل تقدير".

وأضاف: "كلاهما أعاد تعريف دوره داخل الملعب، وقدما مستويات مذهلة بثبات كبير لسنوات طويلة، وكان شرفًا لي أن أشاركهما غرفة الملابس وكل تلك اللحظات التاريخية".

نهاية رحلة تاريخية

ومن المنتظر أن يرحل روبرتسون عن صفوف ليفربول مع نهاية عقده في يونيو المقبل، بعد عدم التوصل لاتفاق للتجديد، بينما اتفق محمد صلاح مع إدارة النادي على إنهاء مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

واختتم فان دايك تصريحاته برسالة لجماهير الريدز، طالبهم خلالها بمنح الثنائي وداعًا يليق بما قدماه للنادي طوال السنوات الماضية.