فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون: تركا إرثًا لا يُنسى

أكد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أن رحيل محمد صلاح وآندي روبرتسون يمثل لحظة مؤثرة داخل النادي، قبل المباراة الأخيرة للثنائي بقميص “الريدز” أمام برينتفورد في ختام الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، إن صلاح وروبرتسون تركا بصمة كبيرة في تاريخ النادي بفضل ما قدماه من مستويات مميزة وثابتة على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن اللعب بجوارهما كان مصدر فخر كبير بالنسبة له.

وأضاف قائد ليفربول أن الثنائي أعاد تعريف أدوارهما داخل الملعب، وأسهم بشكل واضح في النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية.

واختتم فان دايك حديثه بتوجيه رسالة لجماهير ليفربول، مطالبًا بمنح محمد صلاح وآندي روبرتسون وداعًا يليق بما قدماه للنادي، مع تمنياته لهما بالتوفيق في المرحلة المقبلة.