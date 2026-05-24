ظهور محمد صلاح الأخير .. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام برينتفورد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.

ويحتضن ملعب أنفيلد اللقاء المرتقب، وسط طموحات ليفربول في تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

الظهور الأخير لـ محمد صلاح

وتحمل مواجهة اليوم طابعًا خاصًا لجماهير الريدز، إذ تمثل المباراة الوداعية للنجم المصري محمد صلاح، إلى جانب الظهير الأسكتلندي آندي روبرتسون، بعد تأكد رحيلهما رسميًا عقب نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام برينتفورد كوداع لجماهير الريدز قبل خوض تجربة جديدة

وتنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتنقل عبر قناةbeIN Sports HD 2

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

الوسط: جرافنبيرخ - ماك أليستر - فيرتز.

الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - نجوموها.