ليلة الوداع.. محمد صلاح يخوض مباراته الأخيرة بقميص ليفربول

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض الفصل الأخير من رحلته التاريخية مع ليفربول، عندما يواجه الفريق نظيره برينتفورد، مساء اليوم الأحد، في تمام السادسة مساءً، بالجولة الختامية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة ينتظر أن تحمل مشاعر خاصة داخل ملعب “أنفيلد”.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما، تحول محمد صلاح إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، بعدما صنع مسيرة استثنائية حافلة بالأهداف والألقاب واللحظات التاريخية، ليصبح معشوق جماهير “الريدز” خلال السنوات الماضية.

وخلال رحلته مع الفريق الإنجليزي، نجح قائد منتخب مصر في قيادة ليفربول لتحقيق العديد من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إلى جانب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي أكثر من مرة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البريميرليج عبر التاريخ.

ويأتي الوداع وسط حالة كبيرة من التأثر داخل جماهير ليفربول، خاصة بعد الرسائل التي نشرها النادي خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى الصور التي بثها الموقع الرسمي من التدريبات الأخيرة، والتي وثقت الظهور الأخير لمحمد صلاح داخل مركز “أكسا” التدريبي قبل إسدال الستار على رحلته مع الفريق.

ورغم اقتراب النهاية، يظل محمد صلاح واحدًا من أهم الأسماء التي مرت على ليفربول في العصر الحديث، بعدما ترك بصمة استثنائية داخل وخارج الملعب، ليودع “أنفيلد” وسط تقدير جماهيري كبير لمسيرة ستبقى محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره لسنوات طويلة.