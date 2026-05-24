الأخيرة لـ محمد صلاح.. موعد مباراة ليفربول أمام برينتفورد في ختام الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت لخوض مواجهة قوية أمام برينتفورد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.

ليفربول يبحث عن بطاقة دوري الأبطال

ويحتضن ملعب أنفيلد اللقاء المرتقب، وسط طموحات ليفربول في تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

الظهور الأخير لـ محمد صلاح

وتحمل مواجهة اليوم طابعًا خاصًا لجماهير الريدز، إذ تمثل المباراة الوداعية للنجم المصري محمد صلاح، إلى جانب الظهير الأسكتلندي آندي روبرتسون، بعد تأكد رحيلهما رسميًا عقب نهاية الموسم.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

تنطلق المباراة في تمام:

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الرابعة عصرًا بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة ومعلق المباراة