رسالة خاصة من محمد صلاح للاعبي ليفربول قبل الموسم الجديد

وجه محمد صلاح رسالة قوية إلى لاعبي ليفربول، مؤكدًا أن التواجد داخل النادي وتحقيق البطولات يُعد من أفضل ما يمكن أن يحدث لأي لاعب خلال مسيرته الكروية.

محمد صلاح

وقال صلاح: "تواجدكم في ليفربول، وتحقيق الألقاب هو أفضل شيء ممكن أن يحدث لكم في مسيرتكم.. أعتقد أنه النادي الأفضل في العالم عندما تفوزون، والأسوأ في العالم عندما تخسرون. لذلك من الأفضل لكم أن تفوزوا في العام القادم".

وتعكس تصريحات النجم المصري حجم الضغوط والطموحات داخل نادي ليفربول، في ظل تطلع الفريق لمواصلة المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

وجه الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤثرة للدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول، الذي سيرحل عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال سلوت في تصريحات صحفية: “إنه من أعظم من لعبوا لليفربول.كإنسان، ربما تتوقع تصرفات معينة من نجم بحجمه..لكن تجربتي معه كانت مختلفة تمامًا”.

سلوت يمدح صلاح

وأضاف: “هادئ جدًا، يفكر جيدًا، وعندما تجلس معه لا تشعر أنك أمام نجم خارق.لديه عائلة رائعة، ودائمًا يحاول مساعدة الآخرين، خصوصًا هذا الموسم مع نجومها وبعض اللاعبين الشباب”.

واختتم: “نعم، داخل الملعب هو نجم عالمي، لكن داخل النادي وبين زملائه والعاملين، هو إنسان طبيعي جدًا. وأعتقد أن هذا بحد ذاته مديح كبير”.