أعظم لاعبي ليفربول.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح

وجه الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤثرة للدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول، الذي سيرحل عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال سلوت في تصريحات صحفية: “إنه من أعظم من لعبوا لليفربول.كإنسان، ربما تتوقع تصرفات معينة من نجم بحجمه..لكن تجربتي معه كانت مختلفة تمامًا”.

وأضاف: “هادئ جدًا، يفكر جيدًا، وعندما تجلس معه لا تشعر أنك أمام نجم خارق.لديه عائلة رائعة، ودائمًا يحاول مساعدة الآخرين، خصوصًا هذا الموسم مع نجومها وبعض اللاعبين الشباب”.

واختتم: “نعم، داخل الملعب هو نجم عالمي، لكن داخل النادي وبين زملائه والعاملين، هو إنسان طبيعي جدًا. وأعتقد أن هذا بحد ذاته مديح كبير”.