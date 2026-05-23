وكيل صلاح السابق يكشف كواليس بدايات "الفرعون" قبل المجد مع ليفربول

تحدث ساشا إمباشر، الوكيل السابق للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، عن تفاصيل بدايات اللاعب الاحترافية قبل أن يتحول إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، مؤكدًا أن طريقه لم يكن سهلًا على الإطلاق.

عدة أندية أوروبية رفضت ضم محمد صلاح

وقال إمباشر في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن عدة أندية أوروبية رفضت ضم محمد صلاح في بداياته، رغم إرسال فيديوهات لأبرز مهاراته، قبل أن يحصل على فرصته الحقيقية مع نادي بازل السويسري، الذي منحه فترة اختبار حاسمة كانت نقطة التحول في مسيرته.

وأوضح أن أندية مثل فرايبورج وهامبورج وكولن رفضت التعاقد مع اللاعب في تلك الفترة، بينما أبدت أندية أخرى مثل سبورتينج براجا اهتمامًا محدودًا، قبل أن ينجح بازل في منحه الفرصة التي غيرت مستقبله.

 

شخصية صلاح داخل معسكر بازل

وأضاف أن شخصية صلاح داخل معسكر بازل كانت لافتة، حيث أظهر التزامًا كبيرًا ورغبة قوية في التعلم والتأقلم، رغم صعوبة اللغة والطقس في سويسرا، مشيرًا إلى أنه كان يعيش التجربة الأولى له في بيئة أوروبية مختلفة تمامًا عن مصر.

وتابع أن انتقاله لاحقًا إلى تشيلسي جاء بعد متابعة من عدة أندية كبيرة، قبل أن يحسم النادي اللندني الصفقة بسرعة بعد تدخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ذلك الوقت.

كما أشار إلى أن أندية مثل ليفربول، مانشستر يونايتد، توتنهام، فولفسبورج ونابولي كانت تتابع اللاعب، لكن الصفقة لم تكتمل لصالح ليفربول في البداية بسبب المقابل المالي المرتفع.

 

مغادرة صفوف ليفربول

وفي سياق متصل، يستعد محمد صلاح لمغادرة صفوف ليفربول غدًا، بعد رحلة استمرت 9 سنوات داخل ملعب أنفيلد، حيث سيخوض مباراته الأخيرة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تكريم خاص من النادي له في المران الأخير، تقديرًا لمسيرته التاريخية مع الفريق.

ويأتي هذا التكريم ليعكس حجم المكانة التي وصل إليها النجم المصري داخل النادي الإنجليزي، بعد سنوات من التألق وتحطيم الأرقام القياسية وتحوله إلى أحد أساطير الريدز عبر التاريخ.

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
