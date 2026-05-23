الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لماذا تراجع سلوت أمام محمد صلاح؟.. أزمات ليفربول تجبر المدرب الهولندي على التهدئة

أشعل الفرعون المصري  محمد صلاح حالة واسعة من الجدل داخل أروقة ليفربول بعد تصريحاته الأخيرة التي ألمح خلالها إلى تراجع هوية الفريق الفنية وفقدانه الشخصية الهجومية التي طالما أرعبت المنافسين في الدوري الإنجليزي.

لكن المفاجأة لم تكن في تصريحات صلاح وحدها، بل في الطريقة الهادئة التي تعامل بها المدرب الهولندي أرنى سلوت مع الأزمة، بعدما اختار الرد الدبلوماسي وتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع نجم الفريق الأول، رغم حساسية التوقيت واقتراب نهاية الموسم.

سلوت في موقف هش داخل ليفربول

يعيش سلوت واحدة من أصعب فتراته منذ توليه القيادة الفنية للفريق، بعدما تراجعت نتائج ليفربول بصورة واضحة هذا الموسم، وفشل الفريق في المنافسة الجدية على الألقاب الكبرى.

وبات “الريدز” يقاتل فقط من أجل ضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو وضع لا يتناسب مع طموحات الجماهير التي اعتادت رؤية الفريق منافسًا دائمًا على البطولات المحلية والقارية.

هذا التراجع الفني أفقد المدرب كثيرا من قوته داخل النادي، وجعل أي صدام مع لاعب بحجم محمد صلاح مخاطرة قد تزيد الضغوط عليه أمام الإدارة والجماهير.

إخفاقات سلوت تزيد الضغوط

ولم تتوقف الانتقادات عند تراجع النتائج فقط، بل امتدت إلى الأداء الفني الذي ظهر به الفريق تحت قيادة سلوت.

فالجماهير ترى أن ليفربول فقد هويته الهجومية المعروفة، كما تراجعت الفاعلية أمام المرمى بصورة ملحوظة مقارنة بالمواسم السابقة كذلك عانى الفريق من اهتزاز دفاعي متكرر وعدم قدرة واضحة على حسم المباريات الكبيرة.

ومن بين أبرز الانتقادات التي طالت المدرب الهولندي أيضا، فشله في إيجاد بدائل هجومية مؤثرة تخفف الضغط عن صلاح، إلى جانب تراجع مستوى عدد من النجوم الذين ظهروا بصورة باهتة طوال الموسم.

كما تعرض سلوت لانتقادات بسبب بطء قراراته التكتيكية خلال المباريات، وعدم نجاحه في إعادة الروح القتالية التي كانت تميز الفريق في عهد المدرب السابق يورجن كلوب.

شعبية صلاح تحسم المعركة

يدرك سلوت جيدًا أن محمد صلاح لا يُعد مجرد لاعب داخل ليفربول، بل يمثل أيقونة تاريخية للنادي بعد سنوات طويلة من النجاحات والبطولات.

ومع اقتراب نهاية رحلة الفرعون المصري مع الفريق، ازدادت حالة التعاطف الجماهيري معه، خاصة بعد رسائله التي تحدث فيها عن ضرورة استعادة شخصية ليفربول القوية.

لذلك، فإن أي هجوم مباشر من المدرب على صلاح كان سيشعل غضب الجماهير ويضعه في مواجهة خاسرة مع المدرجات، وهو ما دفعه لاختيار لغة هادئة قائمة على الاحتواء بدلًا من التصعيد.

تجنب انفجار غرفة الملابس

سبب آخر دفع سلوت إلى التهدئة، يتمثل في خوفه من تفجير أزمة جديدة داخل غرفة الملابس في توقيت بالغ الحساسية.

الفريق يعاني بالفعل من ضغوط نفسية كبيرة بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وأي خلاف علني مع هداف الفريق الأول كان من الممكن أن يدمر الاستقرار الهش داخل النادي قبل الجولة الأخيرة من الموسم.

ولهذا فضل المدرب امتصاص الغضب، ومحاولة إنهاء الموسم بأقل قدر ممكن من الأزمات.

تصريحات صلاح تكشف أزمة الهوية

ورغم محاولات سلوت الدفاع عن فريقه، فإن تصريحات محمد صلاح بدت معبرة عن واقع يعيشه ليفربول هذا الموسم.

فالفريق لم يعد يمتلك نفس الشخصية الهجومية المرعبة، كما فقد كثيرًا من شراسته المعتادة أمام المنافسين، وهو ما انعكس بوضوح على النتائج والأداء.

وبينما حاول المدرب الهولندي تبرير التراجع بأن “كرة القدم تغيرت”، رأت الجماهير أن تصريحات صلاح كشفت أزمة فنية حقيقية تحتاج إلى حلول جذرية، وليس مجرد تبريرات إعلامية.

