تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ (11) سفينة، وتم تداول (14000) طن بضائع و(790) شاحنة و(140) سيارة.

وشملت حركة الواردات، بحسب بيان صادر اليوم "السبت"، (5) سفن و(3000) طن بضائع و(371) شاحنة و(127) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(11000) طن بضائع و(419) شاحنة و(13) سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين POSEIDON EXPRESS والحرية بينما غادرته السفينتان PELAGOS Express،و Pan LiLi.

وشهد ميناء نويبع تداول (7200) طن بضائع و(368) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهى آور، وايلة، والحسين وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1895 راكبا بموانيها.