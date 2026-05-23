الوحدات المحلية بني سويف تواصل جهودها في ملفات النظافة وإزالة التعديات

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات ومواجهة الإشغالات والتعديات ومتابعة ملفات التصالح والرقابة على الأسواق والمخابز، إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف.

وعقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري لقاء جماهيري مع المواطنين بقرية بياض العرب للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من شوارع المدينة شملت الروضة وشارع حلمي الملط وشارع ترعة البوصة وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع البشري وحي الأزهري وطريق الفيوم الجديد والطريق الدائري وشارع صلاح سالم وشارع بورسعيد، فيما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات من نطاق قرية بياض والشيخ علي ومساكن الحمرايا والثقافة والإيواء، كما تم إزالة تعد على أرض زراعية، ومتابعة الإجراءات الفنية لإصلاح كسر بماسورة مياه بشارع حلمي الملط.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات، حيث تم رفع أكثر من 40 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع، كما تابع رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي موجهاً بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح واستلام الملفات من المواطنين وسرعة تسليم النماذج، إلى جانب متابعة أعمال صيانة محول الكهرباء بزرابي الجرادوة وتمت إعادة التيار الكهربائي، كما تابع قسم الإشغالات سوق الفشن الأسبوعي ورفع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين والمركبات.

ومن جانبها واصلت الوخدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم، جهودها اليومية في ملف النظافة والتجميل وتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، حيث تم تنفيذ حملة نظافة بمدينة ناصر شملت شارع جمال عبدالناصر وشارع بورسعيد وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة الجامع الكبير ومنطقة المرور ومنطقة فاطمة الزهراء مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تابع رئيس المركز سير العمل بالإدارة الهندسية خاصة في ملف التصالح، فيما نفذت إدارة تموين ناصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملة تموينية على محال الجزارة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا لمخالفات شملت ذبخ خارج المجازر الحكومية و1ضبط دهون مجهولة المصدر وعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض وعدم حمل شهادات صحية.

أما في مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد علاء الدين أعمال حملة "طرق الأبواب" لاستكمال إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة بقرى طنسا، كما تمت متابعة أعمال النظافة بعدد من شوارع المدينة الرئيسية شملت شارع التحرير وشارع الشباب وشارع مستشفى المودة ومنطقة الدريسة وشارع الحدادين وشارع كازابلانكا وشارع الإدارة التعليمية وشارع المدارس وشارع 11 وشارع حيدر وشارع مكة وشارع مجلي الوحش وشارع خورشيد والشوارع الجانبية، إلى جانب تفريغ الحاويات الثابتة وتوريد أكثر من 65 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، كما شهدت القرى حملات نظافة ورفع تراكمات بطريق الضباعنة وملاحية سعيد جعفر بقرية طنسا ومدخل قرية كفر جمعة والشوارع الرئيسية بقرية سدس ومدخل قرية قمبش من الناحية البحرية وطريق المحيط من الناحية الغربية ومدخل قرية نزلة الزاوية وطريق مصرف المحيط بقرية هلية.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بكافة القطاعات، حيث تمت متابعة رفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة ومنها شارع ممدوح مصطفى وشارع المرور وشارع عبداللطيف قاسم وطريق ننا اهناسيا، إلى جانب متابعة أعمال حملة "طرق الأبواب" لحث المواطنين على التقدم بطلبات التقنين طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025.

فيما تابع اللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا الاستجابة الفورية لشكوي المواطنين بقرية سمسطا الجديدة حيث تم التنسيق مع هندسة الكهرباء وزرع عمود إنارة جديد وإزالة اسباب الشكوي، كما تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عدد من شوارع المدينة، وأسفرت عن توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي.