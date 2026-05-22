رفع كفاءة التشغيل والطوارئ بالتأمين الصحي في بني سويف خلال العيد

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لخطة الطوارئ الموضوعة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وانتظام، أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للفرع طوال فترة الإجازة.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، أن الخطة تستهدف ضمان انتظام العمل داخل المستشفيات والعيادات، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، مع تعزيز الانضباط الإداري والفني، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات المعاونة على مدار الساعة.

وأوضح أن الخطة تضمنت تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الفرع على مدار 24 ساعة، مع استمرار التواصل والتنسيق المباشر مع غرفة الطوارئ والأزمات بمحافظة بني سويف، وغرفة طوارئ الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة



وفي إطار التيسير على المواطنين وضمان استمرار الخدمات الإدارية، تقرر تشغيل مركز خدمة العملاء وقسم الإحصاء بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة الكائن بشارع إسلام، وذلك أيام الخميس 28 مايو 2026، والسبت والأحد الموافقين 30 و31 مايو 2026، ويوم الثلاثاء 26 مايو الحالي بمركز خدمة العملاء بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف الكائنة بشارع عبد السلام عارف امام قاعة المؤتمرات ،وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تقرر تكثيف أعمال المرور الميداني طوال فترة الإجازة على مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، لمتابعة انتظام الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن متابعة مستوى النظافة العامة وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

وأشار مدير الفرع إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دعمًا ملحوظًا للمنظومة الطبية، حيث جارٍ تشغيل جهاز هرمونات جديد بمعمل عيادة السلام بتكلفة تُقدَّر بنحو 2 مليون و750 ألف جنيه، بما يسهم في تعزيز خدمات التحاليل الطبية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمنتفعين.

كما جارٍ الانتهاء من تشطيب الدور الرابع بمبنى عيادة ناصر، تمهيدًا لبدء تجهيزه وتشغيله، بما يساهم في التوسع في الخدمات الطبية المقدمة وزيادة القدرة الاستيعابية للعيادة.

وفي إطار دعم المخزون الدوائي، تم توفير عدد 100 صنف دواء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، من بينها 13 صنفًا مخصصًا لمرضى الأورام، لضمان تلبية احتياجات المرضى وعدم وجود أي نقص خلال فترة الإجازات.

وتواصل إدارة الفرع جهودها لتطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية، حيث جارٍ تركيب 10 أجهزة طبية جديدة بأقسام الرمد والأسنان والعلاج الطبيعي، بتكلفة تُقدَّر بحوالي 2 مليون جنيه، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية التابعة للفرع.

واختتم البيان بالتأكيد على استقبال جميع حالات الطوارئ دون استثناء، مع الالتزام الكامل بحسن معاملة المواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.