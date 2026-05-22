قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تثبيت الفائدة.. الذهب يتراجع 15 جنيها بأول التعاملات المسائية
احذر التصوير خلال الحج.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس | أخبار اتوك شو
نشرة المرأة والمنوعات | خطوات تحافظ على نضارة البشرة في الصيف.. طرق فعالة للوقاية من دهون الكبد
الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد يهدد صحتك.. وهذه الكمية آمنة يوميًا
مشهد أبكى المتابعين.. حاج سوري يدعو لمصر أمام الكعبة تقديرا لمواقفها خلال الأزمة
شيكو بانزا: بموت في الزمالك وبحب زيزو وكامويش مهاجم سوبر
محمد صلاح العزب يثير الجدل بعد عرض فيلم أسد.. فماذا قال؟
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا
شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة التشغيل والطوارئ بالتأمين الصحي في بني سويف خلال العيد

تامين صحي بني سويف
تامين صحي بني سويف

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لخطة الطوارئ الموضوعة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وانتظام، أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للفرع طوال فترة الإجازة.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، أن الخطة تستهدف ضمان انتظام العمل داخل المستشفيات والعيادات، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، مع تعزيز الانضباط الإداري والفني، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات المعاونة على مدار الساعة.

وأوضح أن الخطة تضمنت تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الفرع على مدار 24 ساعة، مع استمرار التواصل والتنسيق المباشر مع غرفة الطوارئ والأزمات بمحافظة بني سويف، وغرفة طوارئ الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة
 

وفي إطار التيسير على المواطنين وضمان استمرار الخدمات الإدارية، تقرر تشغيل مركز خدمة العملاء وقسم الإحصاء بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة الكائن بشارع إسلام، وذلك أيام الخميس 28 مايو 2026، والسبت والأحد الموافقين 30 و31 مايو 2026، ويوم الثلاثاء 26 مايو الحالي بمركز خدمة العملاء بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف الكائنة بشارع عبد السلام عارف امام قاعة المؤتمرات ،وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تقرر تكثيف أعمال المرور الميداني طوال فترة الإجازة على مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، لمتابعة انتظام الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن متابعة مستوى النظافة العامة وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

وأشار مدير الفرع إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دعمًا ملحوظًا للمنظومة الطبية، حيث جارٍ تشغيل جهاز هرمونات جديد بمعمل عيادة السلام بتكلفة تُقدَّر بنحو 2 مليون و750 ألف جنيه، بما يسهم في تعزيز خدمات التحاليل الطبية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمنتفعين.

كما جارٍ الانتهاء من تشطيب الدور الرابع بمبنى عيادة ناصر، تمهيدًا لبدء تجهيزه وتشغيله، بما يساهم في التوسع في الخدمات الطبية المقدمة وزيادة القدرة الاستيعابية للعيادة.

وفي إطار دعم المخزون الدوائي، تم توفير عدد 100 صنف دواء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، من بينها 13 صنفًا مخصصًا لمرضى الأورام، لضمان تلبية احتياجات المرضى وعدم وجود أي نقص خلال فترة الإجازات.

وتواصل إدارة الفرع جهودها لتطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية، حيث جارٍ تركيب 10 أجهزة طبية جديدة بأقسام الرمد والأسنان والعلاج الطبيعي، بتكلفة تُقدَّر بحوالي 2 مليون جنيه، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية التابعة للفرع.

واختتم البيان بالتأكيد على استقبال جميع حالات الطوارئ دون استثناء، مع الالتزام الكامل بحسن معاملة المواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

بني سويف تامين بني سويف صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي

واجبات وأركان الحج.. خطيب المسجد النبوي يحذر: اجتنبوا ما يضيع أوقاتكم

هل يجوز توكيل من الحاج لأحد برمي الجمرات أو أي من مناسك الحج

هل يجوز توكيل الحاج لأحد برمي الجمرات أو تأدية أي من مناسك الحج؟.. المفتي السابق يجيب

ملابس الإحرام في الحج

خطيب الجامع الأزهر: وحدة الحجاج في الملابس أعظم درس في المساواة والإخاء

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد