صحة بني سويف : إحالة المتغيبين عن النوبتجيات للتحقيق

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، نفذت فرق الرقابة والمتابعة بمديرية الصحة، اليوم الجمعة، حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال النوبتجيات الرسمية.

وشارك في الحملات عدد من إدارات المديرية، شملت التمريض، والرعاية الأساسية، والحوكمة، ومكافحة العدوى، والصيدلة، حيث تم توزيع فرق المرور على عدة مواقع صحية بالمحافظة.

وشهدت الجولة الأولى المرور على مستشفى ببا المركزي، لمتابعة سير العمل بأقسام الاستقبال والنساء والحضانات والأطفال، ومراجعة السجلات الفنية ومدى التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات، إلى جانب التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة للتشغيل.

كما نفذت فرق المتابعة جولات على عدد من الوحدات الصحية بمركز الواسطى، شملت وحدات أبو صير الملق، ومنشأة أبو صير، وميهوب الديب، بالإضافة إلى المرور على وحدات تل ناروز وبني سليمان بإدارة بني سويف الصحية، فضلًا عن متابعة سير العمل بالمركز الطبي بالغمراوي.

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من حالات الغياب بين المكلفين بالنوبتجيات، وعلى الفور وجّه وكيل وزارة الصحة بإحالة جميع المتغيبين إلى الشؤون القانونية للتحقيق، مؤكدًا استمرار أعمال الرقابة والمتابعة على مدار الساعة، وعدم التهاون مع أي تقصير داخل المنشآت الصحية، خاصة خلال العطلات الرسمية والطوارئ، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.