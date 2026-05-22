صحة بني سويف: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال احتفالات عيد الأضحى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 مايو ولمدة 6 أيام حتى يوم الأحد 31 مايو، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة خلال أيام العيد.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن خطة الطوارئ الصحية تتضمن عدة محاور رئيسية، في مقدمتها إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات خلال فترة رفع درجة الاستعداد، إلى جانب تشكيل غرفة أزمات بكل مستشفى تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات الرئيسية بمديرية الصحة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي أحداث طارئة أو بلاغات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم تشكيل فرق طوارئ متكاملة "Trauma Team" داخل المستشفيات، مع تفعيل فرق "Code Blue" للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، بالإضافة إلى توفير أسرة شاغرة بالأقسام الحرجة وتجهيز أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة لاستقبال أي حالات على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بالمستلزمات الطبية وبنوك الدم، أكد وكيل الوزارة أنه تم توفير كميات إضافية كافية من الأدوية ومستلزمات الطوارئ بجميع أقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب مضاعفة أرصدة أكياس الدم ومشتقاتها بمختلف الفصائل داخل بنوك الدم الإقليمية والفرعية، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأضاف أن خطة التأمين الطبي شملت تكثيف النوبتجيات وزيادة أعداد الأطباء بالأقسام الحرجة، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات والجراحة والمبتسرين، مع إلزام فرق التمريض والفنيين والعمال بجداول النوبتجيات المقررة، وتفعيل نظام الإبلاغ الفوري لغرفة الطوارئ عن أي حوادث أو حالات طارئة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم مراجعة كفاءة عمل المولدات الكهربائية بالمستشفيات والتأكد من توافر كميات كافية من الوقود "السولار"، إلى جانب التأكد من سلامة شبكات الغازات الطبية والأكسجين داخل جميع المنشآت الصحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وانتظام طوال فترة إجازة عيد الأضحى.