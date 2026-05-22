قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تثبيت الفائدة.. الذهب يتراجع 15 جنيها بأول التعاملات المسائية
احذر التصوير خلال الحج.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس | أخبار اتوك شو
نشرة المرأة والمنوعات | خطوات تحافظ على نضارة البشرة في الصيف.. طرق فعالة للوقاية من دهون الكبد
الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد يهدد صحتك.. وهذه الكمية آمنة يوميًا
مشهد أبكى المتابعين.. حاج سوري يدعو لمصر أمام الكعبة تقديرا لمواقفها خلال الأزمة
شيكو بانزا: بموت في الزمالك وبحب زيزو وكامويش مهاجم سوبر
محمد صلاح العزب يثير الجدل بعد عرض فيلم أسد.. فماذا قال؟
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا
شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال احتفالات عيد الأضحى

صحة بني سويف
صحة بني سويف

 أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 مايو ولمدة 6 أيام حتى يوم الأحد 31 مايو، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة خلال أيام العيد.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن خطة الطوارئ الصحية تتضمن عدة محاور رئيسية، في مقدمتها إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات خلال فترة رفع درجة الاستعداد، إلى جانب تشكيل غرفة أزمات بكل مستشفى تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات الرئيسية بمديرية الصحة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي أحداث طارئة أو بلاغات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم تشكيل فرق طوارئ متكاملة "Trauma Team" داخل المستشفيات، مع تفعيل فرق "Code Blue" للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، بالإضافة إلى توفير أسرة شاغرة بالأقسام الحرجة وتجهيز أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة لاستقبال أي حالات على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بالمستلزمات الطبية وبنوك الدم، أكد وكيل الوزارة أنه تم توفير كميات إضافية كافية من الأدوية ومستلزمات الطوارئ بجميع أقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب مضاعفة أرصدة أكياس الدم ومشتقاتها بمختلف الفصائل داخل بنوك الدم الإقليمية والفرعية، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأضاف أن خطة التأمين الطبي شملت تكثيف النوبتجيات وزيادة أعداد الأطباء بالأقسام الحرجة، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات والجراحة والمبتسرين، مع إلزام فرق التمريض والفنيين والعمال بجداول النوبتجيات المقررة، وتفعيل نظام الإبلاغ الفوري لغرفة الطوارئ عن أي حوادث أو حالات طارئة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم مراجعة كفاءة عمل المولدات الكهربائية بالمستشفيات والتأكد من توافر كميات كافية من الوقود "السولار"، إلى جانب التأكد من سلامة شبكات الغازات الطبية والأكسجين داخل جميع المنشآت الصحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وانتظام طوال فترة إجازة عيد الأضحى.

بني سويف عيد الاضحي صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

مشروع الدلتا الجديدة

أستاذ زراعة: الدلتا الجديدة نقلة في التنمية الشاملة وتوفر ملايين فرص العمل

أكل اللحوم أول أيام العيد

استشاري تغذية: الإفراط في تناول اللحوم أول أيام العيد يضغط على الكبد والكلى

الكعبة

احذر التصوير خلال أداء الحج.. أزهري يوضح السبب

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد