مايكروسوفت تحذف زر Copilot العائم من تطبيقات Office وExcel

قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية التراجع عن واحدة من أكثر آليات واجهة المستخدم إثارة للجدل في حزمتها المكتبية، معلنة عن نيتها حذف الزر العائم لمساعد الذكاء الاصطناعي "Copilot" من تطبيقات "Office" و"Excel".

وأفاد تقرير نشره موقع "The Verge" التقني، بأن هذا التعديل البرمجي جاء استجابة لشكاوى جارفة من قِبل الموظفين والمحترفين الذين اعتبروا وجود الزر العائم فوق الجداول والمستندات عنصراً مشتتاً للحركة البصرية لعام 2026.

إنهاء أزمة التداخل البصري فوق جداول البيانات

تستهدف مايكروسوفت من هذا القرار الهندسي إعادة توفير بيئة عمل نظيفة وخالية من العوائق البصرية داخل تطبيق الجداول الحسابية الشهير "Excel".

وأوضحت التقارير الفنية أن التصميم القديم للزر العائم كان يتسبب في حجب بعض الخلايا الحيوية والأرقام التعريفية أثناء الكتابة، فضلاً عن نقره بطريق الخطأ أثناء تحريك مؤشر الفأرة، مما دفع مهندسي الواجهات بالشركة لاتخاذ قرار حاسم بإزالته بشكل نهائي لتسهيل تدفق البيانات اليومية.

إعادة تموضع ذكي للمساعد الرقمي داخل شريط المهام

تعتمد الاستراتيجية البديلة للشركة على دمج قدرات مساعد "كوبايلوت" الذكي بأسلوب أكثر نضجاً وتنظيماً داخل شريط الأدوات العلوي الثابت (Ribbon)؛ وبموجب هذا التحديث البرمجي، لن يختفي الذكاء الاصطناعي من تطبيقات "Workspace"، بل سيتواجد في مكان مخصص ومستقر يسهل استدعاؤه عند الحاجة لتوليد المعادلات المعقدة، أو تلخيص البيانات، أو رسم المخططات البيانية فورياً دون أن يفرض وجوده بشكل دائم على مساحة العمل الاسترجاعية للمستخدم.

تحسينات برمجية شاملة ترفع كفاءة المعالجة المحلية

تمنح إزالة العناصر العائمة تطبيقات مايكروسوفت المكتبية خفة برمجية ملحوظة تساهم في رفع سرعة استجابة الملفات الضخمة على الهواتف الذكية والحواسب المتوسطة.

وأكد الخبراء التقنيون أن التحديث الجديد يقلل من العبء الحوسبي واستهلاك الذاكرة العشوائية (RAM) في الخلفية، وسيبدأ في الوصول تدريجياً لكافة المشتركين في حزم "Microsoft 365" في مصر والوطن العربي عبر تحديثات برمجية تلقائية تضمن أعلى مستويات الإنتاجية والأمان لعام 2026.

يبرهن تراجع مايكروسوفت عن الزر العائم على أن نضج برمجيات الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند قوة الخوارزميات فحسب، بل يمتد ليشمل احترام المساحة البصرية للمستخدم؛ ومع بدء تطبيق هذا التعديل، ستستعيد غرف العمل الرقمية هدوءها وبساطتها المعهودة، مما يتيح للموظفين والمحررين إنجاز مشاريعهم المعقدة بتركيز أعلى وسرعة فائقة وبدون أي عوائق برمجية مفروضة.