قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران
ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي
أتربة وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من شمال البلاد حتى الصعيد
تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج
أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟
وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء قنوات وشبكات ماسبيرو.. اليوم
ابتعدوا فورا.. الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان المعشوق بجنوب لبنان
لا نشعر بالقلق.. الزمالك يكشف تطورات موقف القيد وصفقات الموسم الجديد
ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استجابة لغضب المستخدمين.. قرار من مايكروسوفت بخصوص ويندوز 11

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أعادت شركة مايكروسوفت خيارات التحكم الكلاسيكية الخاصة بنظام "ويندوز 10" إلى نظام تشغيلها الأحدث "ويندوز 11"، محققة بذلك رغبة ملايين المستخدمين حول العالم.

وأفاد موقع "TechPowerUp" التقني، بأن التحديث التجريبي الأخير جلب رسمياً حزمة تعديلات موسعة تتيح مرونة كاملة في استعادة المظهر التقليدي لشريط المهام (Taskbar) وتغيير أبعاد وتصميم قائمة "ابدأ" (Start Menu) دون الحاجة للاستعانة ببرامج خارجية تابعة لطرف ثالث.

استعادة المظهر الكلاسيكي لشريط المهام وقائمة ابدأ

تستهدف مايكروسوفت من هذه الخطوة البرمجية مصالحة قطاع عريض من المحترفين الذين انتقدوا قيود التصميم الصارمة التي فرضها النظام منذ انطلاقته الأولى. 

ويسمح التحديث الجديد بإلغاء دمج الأيقونات المتشابهة تلقائياً، مع إمكانية إظهار تسميات النوافذ المفتوحة مباشرة على شريط المهام، بالإضافة إلى استعادة حرية تغيير حجم الأيقونات وقائمة "ابدأ" والتحكم في إخفاء أو إظهار أقسام التوصيات والمستندات الأخيرة بمرونة فائقة تشابه لغة تصميم نظام "Windows 10" المستقرة.

دعم تحريك الـ Taskbar لتعزيز مرونة العرض

تتكامل هذه الإصلاحات التعديلية مع ميزات برمجية جديدة تتيح للمستخدمين سحب وتحريك شريط المهام بسلاسة ونقله إلى الجانب الأيمن، الأيسر، أو الجزء العلوي من الشاشة بشكل رسمي وآمن؛ وحرص مهندسو الشركة على إعادة بناء الأكواد البرمجية للرسوم المتحركة والقوائم المنسدلة التابعة للشريط والزر الرئيسي، لضمان استجابتها الفورية وتوافقها الذكي مع أبعاد الشاشات العريضة وحواسب المطورين وصناع المحتوى لعام 2026.

تحسينات برمجية شاملة لرفع مستويات الإنتاجية

تمنح حزمة التحديثات المكتشفة واجهة سطح المكتب ثباتاً وسرعة أعلى عبر تقليل استهلاك العمليات الخلفية للذاكرة العشوائية (RAM) أثناء تخصيص المظهر؛ وتتضمن التعديلات أيضاً آلية مبسطة للوصول إلى مدير المهام (Task Manager) وإعدادات النظام المتقدمة بنقرة زر واحدة من أي مكان على الشريط. 

ومن المتوقع أن تطرح الشركة هذه الخيارات الديناميكية رسمياً لكافة الأجهزة حول العالم ضمن حزمة الميزات والترقيات السنوية الكبرى المقررة في خريف العام الجاري.

يبرهن تراجع مايكروسوفت عن قيود واجهة المستخدم على أن "تجربة المستخدم" الفعالة تظل دائماً هي المحرك الأساسي لنجاح البرمجيات؛ ومع وصول هذه الميزات الكلاسيكية المنتظرة، يستعد مستخدمو ويندوز 11 في مصر والوطن العربي لاستعادة السيطرة الكاملة على شكل بيئة عملهم الرقمية بالأسلوب الذي يضمن لهم أعلى مستويات الراحة والإنتاجية اليومية.

مايكروسوفت ويندوز 11 ويندوز 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

يوم عرفة

متى يوم عرفة 2026؟ اعرف فضل صيامه ودعاءه المستجاب والأعمال المستحبة فيه

العشر من ذي الحجة

أستاذ بالأزهر: الذكر والتكبير في العشر من ذي الحجة طريقٌ للحاق بأهل الفضل

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية لتعزيز التعاون المشترك

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد