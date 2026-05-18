قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا: مجموعة السبع مفتاح إنهاء أزمة إيران
أسعار الحديد والأسمنت اليوم 18 مايو 2026 بعد تراجع الأسمنت
بيك أب بتصميم كلاسيكي.. BAW 212 الصينية تستعد للانطلاق| صور
مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور
حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة
حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف
ترامب يحذر إيران.. خريطة الشرق الأوسط تتحول إلى ساحة تهديد
آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة
تهديد مباشر لأمن المنطقة.. الإمارات تستنكر هجمات المسيرات على السعودية
الزمالك يدخل في معسكر مغلق استعدادا لحسم الدوري
بمحرك اقتصادي.. المواصفات الكاملة لسيارة هيونداي فينيو 2026
الهند: نشعر بقلق بالغ إزاء هجوم محطة براكة النووية في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تطلق جرس الإنذار وتطالب بسد ثغرة Zero-Day فورا في Exchange

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أطلقت شركة مايكروسوفت العالمية تحذيراً أمنياً عاجلاً لجميع المؤسسات ومديري الأنظمة حول العالم، تطالبهم فيه بتفعيل خطط الطوارئ الدفاعية فوراً لمواجهة ثغرة أمنية حرجة من نوع "Zero-Day" (يوم الصفر) يتم استغلالها بنشاط من قِبل جماعات الاختراق الدولي، وسط مخاوف من تسريب رسائل البريد الإلكتروني الحساسة واختراق الشبكات الداخلية للشركات الكبرى.

استغلال نشط لثغرة قاتلة تهدد البنية التحتية

تستهدف الثغرة المكتشفة حديثاً، والتي رصدها خبراء الأمن السيبراني في تقرير نشرته مجلة "فوربس"، نظام إدارة البريد الإلكتروني الشهير "Microsoft Exchange Server". 

وأوضح المحللون التقنيون أن هذا الخلل البرمجي الخطير يمنح المهاجمين القدرة على تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد (RCE) وتجاوز بروتوكولات التحقق من الهوية، مما يعني إمكانية السيطرة الكاملة على الخوادم والوصول إلى كافة المراسلات والبيانات المشفرة دون الحاجة لامتلاك صلاحيات المسؤول.

إجراءات طوارئ عاجلة قبل فوات الأوان

حثت مايكروسوفت مهندسي تكنولوجيا المعلومات ومديري الشبكات على تفعيل ميزة "التخفيف الاستعجالي للطوارئ" (Emergency Mitigation) المدمجة في النظام بشكل فوري، وعدم انتظار حزمة التحديثات الدورية القادمة. 

وتعمل هذه الآلية البرمجية المؤقتة على حظر مسارات الهجوم المعروفة وعزل المنافذ الضعيفة التي تستغلها مجموعات الهاكرز، مما يضع خط دفاع أول يحمي المؤسسات من الاختراقات الصامتة وعمليات برامج الفدية (Ransomware).

تداعيات أمنية واسعة النطاق لعام 2026

حلل خبراء الحماية أبعاد هذا التهديد الرقمي الجديد، مؤكدين أن منظومة "Exchange" تمثل العصب الأساسي للاتصالات داخل الهيئات الحكومية، والمؤسسات المصرفية، والشركات الكبرى. 

وتكمن الخطورة الفائقة لثغرات "يوم الصفر" في أن المهاجمين نجحوا بالفعل في ابتكار أساليب لتخطي الدفاعات التقليدية قبل أن تتمكن الشركة المطورة من ضخ الرقعة البرمجية النهائية، مما يضع أمن البيانات القومي للمؤسسات في مصر والشرق الأوسط على المحك.

مايكروسوفت شركة مايكروسوفت zero day

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

ترشيحاتنا

محمد رمضان

محمد رمضان يكشف أسرار أسد| سر ابتعاده عن الدراما 3 سنوات.. وأجره بمسلسل الأسطورة

الفنان عادل إمام ولبلبة

لبلبة: عادل إمام معجزة.. ولا طعم للفن بدونه

عمرو أديب

احتفالات بنجاح الفيلم.. عمرو أديب يهدي تورتة لفريق عمل فيلم أسد

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد