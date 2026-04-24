هل تنتهي الحرب؟ البيت الأبيض يكشف عن انفراجة في المفاوضات مع إيران
اجتماع تشاوري ولقاءات ثنائية.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من قبرص
رئيس جامعة العاصمة : المجمع الطبي إضافة استراتيجية للرعاية الصحية في مصر | خاص
ارتفاع أسعار السكر والشاي والزيوت .. وتراجع العدس والبيض اليوم
بقيادة جوميز .. الفتح يفوز على الخليج بهدف في الدوري السعودي
مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي
في نصف ساعة .. الداخلية تطلق نقلة نوعية بخدمات استخراج تصاريح العمل
يوتيوب TV يُطلق تحديثاً يُغيّر طريقة مشاهدتك للتليفزيون إلى الأبد
طوارئ في الأهلي لمواجهة بيراميدز.. محاضرة فنية وملعب 30 يونيو كامل العدد
رسميًا - الأهلي بطلاً لدوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31\22
بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات
كواليس ساخنة.. عراقجي يقدم ردا مكتوبا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تعود إلى جذورها .. اسم Xbox يستعيد عرشه

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أعادت مايكروسوفت تسمية قسم الألعاب الخاص بها، وفي خطوة مثيرة للاهتمام، اختارت أن تعود إلى الاسم الأصلي وهو Xbox بدلاً من اسم Microsoft Gaming الذي أطلقته قبل أربع سنوات.

هذا التغيير ليس مجرد تعديل بسيط على بطاقة الهوية، بل هو إشارة قوية تعكس إعادة نظر جذرية في استراتيجية الشركة نحو عالم الألعاب والترفيه الرقمي.

لماذا تركت مايكروسوفت حلمها؟

اسم "Microsoft Gaming" جاء في الأصل عندما كانت الشركة تستحوذ على شركة Activision Blizzard، حيث أرادت تقديم قسم الألعاب باعتباره وحدة عمل أوسع نطاقاً. 

 كانت الخطة البديهية توحيد كل شيء تحت مظلة واحدة بحيث تشمل أجهزة Xbox والألعاب على الكمبيوتر والهاتف المحمول والألعاب السحابية. 

صرخة من القلب الداخلي

المديرة التنفيذية الجديدة للقسم، أشا شارما، لم تستغرق وقتاً طويلاً لتدرك أن هناك مشكلة حقيقية. 

في رسالة موجهة لموظفي القسم، قالت شارما ورئيس المحتوى مات بوتي: "Microsoft Gaming تصف هيكلنا الإداري لكنها لا تصف طموحنا الحقيقي. لذا نعود إلى حيث بدأنا ونغير اسم فريقنا".

تحمل هذه الكلمات البسيطة بداخلها اعترافاً صريحاً بأن الاسم القديم فقد البريق والحيوية التي يحتاجها في السوق.

الأسبوع الذي غير كل شيء

قبل هذا الإعلان بأيام قليلة، أعلنت مايكروسوفت عن تخفيض أسعار خدمة Game Pass بشكل ملموس، وقررت أيضاً أن ألعاب Call of Duty الجديدة لن تصل إلى الخدمة في يوم إطلاقها.

وبدت هذه القرارات وكأنها الدليل الحي على أن شارما تعني كل كلمة تقولها عن الرغبة الحقيقية في إصلاح العلاقة مع اللاعبين.

رسالة مكتوبة على جدران المكاتب

داخل مكاتب Xbox بمقر مايكروسوفت، بدأت تظهر رسائل واضحة على الجدران: "عودة Xbox"، "ألعاب رائعة"، و"مستقبل اللعب". حتى الشعار الخاص بـ Xbox تم تحديثه برمز جديد يحمل ملمساً زجاجياً وتصميماً أقل تسطيحاً من قبل.  

توضح هذه التفاصيل الصغيرة موظفي القسم والعالم بأسره رسالة واحدة واضحة: نحن هنا لنرجع الاعتبار لاسم Xbox الذي فقد بعض بريقه مؤخراً.

مشروع Helix في الأفق

يأتي هذا التحول قبل إطلاق جهاز جديد يُعرف باسم Project Helix، وهو جهاز قادم سيجسد رؤية مايكروسوفت الجديدة لمستقبل الألعاب على الأجهزة التقليدية والحديثة معاً. 

 وبدا أن اختيار التوقيت ليس عشوائياً، فقبل أن تُطرح الأجهزة الجديدة، أرادت مايكروسوفت أن تستعيد الثقة والهوية التي كانت لـ Xbox في السابق.

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني

منتخب مصر للناشئين

منتخب الناشئين يهزم الجزائر ودياً بهدف نظيف

مران الأهلي

لمعانقة درع الدوري.. الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة بيراميدز في الدوري

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

مسجد
مسجد
مسجد

5 سيارات زيرو سجلت أعلى انخفاض في الأسعار خلال أبريل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد