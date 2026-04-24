مايكروسوفت تعود إلى جذورها .. اسم Xbox يستعيد عرشه

أعادت مايكروسوفت تسمية قسم الألعاب الخاص بها، وفي خطوة مثيرة للاهتمام، اختارت أن تعود إلى الاسم الأصلي وهو Xbox بدلاً من اسم Microsoft Gaming الذي أطلقته قبل أربع سنوات.

هذا التغيير ليس مجرد تعديل بسيط على بطاقة الهوية، بل هو إشارة قوية تعكس إعادة نظر جذرية في استراتيجية الشركة نحو عالم الألعاب والترفيه الرقمي.

لماذا تركت مايكروسوفت حلمها؟

اسم "Microsoft Gaming" جاء في الأصل عندما كانت الشركة تستحوذ على شركة Activision Blizzard، حيث أرادت تقديم قسم الألعاب باعتباره وحدة عمل أوسع نطاقاً.

كانت الخطة البديهية توحيد كل شيء تحت مظلة واحدة بحيث تشمل أجهزة Xbox والألعاب على الكمبيوتر والهاتف المحمول والألعاب السحابية.

صرخة من القلب الداخلي

المديرة التنفيذية الجديدة للقسم، أشا شارما، لم تستغرق وقتاً طويلاً لتدرك أن هناك مشكلة حقيقية.

في رسالة موجهة لموظفي القسم، قالت شارما ورئيس المحتوى مات بوتي: "Microsoft Gaming تصف هيكلنا الإداري لكنها لا تصف طموحنا الحقيقي. لذا نعود إلى حيث بدأنا ونغير اسم فريقنا".

تحمل هذه الكلمات البسيطة بداخلها اعترافاً صريحاً بأن الاسم القديم فقد البريق والحيوية التي يحتاجها في السوق.

الأسبوع الذي غير كل شيء

قبل هذا الإعلان بأيام قليلة، أعلنت مايكروسوفت عن تخفيض أسعار خدمة Game Pass بشكل ملموس، وقررت أيضاً أن ألعاب Call of Duty الجديدة لن تصل إلى الخدمة في يوم إطلاقها.

وبدت هذه القرارات وكأنها الدليل الحي على أن شارما تعني كل كلمة تقولها عن الرغبة الحقيقية في إصلاح العلاقة مع اللاعبين.

رسالة مكتوبة على جدران المكاتب

داخل مكاتب Xbox بمقر مايكروسوفت، بدأت تظهر رسائل واضحة على الجدران: "عودة Xbox"، "ألعاب رائعة"، و"مستقبل اللعب". حتى الشعار الخاص بـ Xbox تم تحديثه برمز جديد يحمل ملمساً زجاجياً وتصميماً أقل تسطيحاً من قبل.

توضح هذه التفاصيل الصغيرة موظفي القسم والعالم بأسره رسالة واحدة واضحة: نحن هنا لنرجع الاعتبار لاسم Xbox الذي فقد بعض بريقه مؤخراً.

مشروع Helix في الأفق

يأتي هذا التحول قبل إطلاق جهاز جديد يُعرف باسم Project Helix، وهو جهاز قادم سيجسد رؤية مايكروسوفت الجديدة لمستقبل الألعاب على الأجهزة التقليدية والحديثة معاً.

وبدا أن اختيار التوقيت ليس عشوائياً، فقبل أن تُطرح الأجهزة الجديدة، أرادت مايكروسوفت أن تستعيد الثقة والهوية التي كانت لـ Xbox في السابق.