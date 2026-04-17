طريقة شراء لابتوب surface بسعر أرخص 30% من مايكروسوفت

أجهزة الكومبيوتر المحمولة “لابتوب” من فئة surface التي تقدمها مايكروسوفت عملافة التقنية في العالم، واحدة من أميز وأقوى الحواسيب المحمولة في العالم، بفضل أدائها السلس، ونظام تشغيلها الأصلي المدعوم، لكن يعيبها سعره المرتفع بعض الشيء.

إلا أن مايكروسوفت تتيح من خلال موقعها الرسمي، شراء أجهزة surface بأسعار مخفضة بنسبة تتجاوز 30% من سعرها الأصلي.

وهي أجهزة Certified Refurbished Surface معاد تصنيعها من مايكروسوفت، ويتم إرجاعها لحالة الجديد، ويتم وضعها من عبوة باللون الأبيض، وعليها نفس مدة الضمان على أي من أجهزتها.

وهنا تعم عليك الفائدة بالحصول على جهاز جديد بكامل محتويتاه، وعليه ضمان من الصانع في حالة أي عيوب صناعية أو حتى مشكلات.

طريقة شراء لابتوب surface بسعر مخفض 30% من مايكروسوفت

1- اذهب إلى موقع microsoft.com.

2- اختر قائمة البحث واكتب بها كلمة refurbished.

3- ستظهر لك الجهزة المتاحة، واختر الجهاز المناسب لك، وقم بعمل طلب شراء له.

يذكر أن هذه المنتجات أصلية 100%، وكان بها أعطال أو عيوب صناعة فقامت مايكروسوفت بإصلاحها وإعادة تصنيعها كالجديدة تماماً، وعند وصول المنتج لك.