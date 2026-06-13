يارا السكري تسترجع ذكريات طفولتها بصورة مع والدها.. شاهد

شاركت الفنانة يارا السكري صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

واسترجعت يارا السكري ذكريات طفولتها مع والدها بصورة لاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها، وانهالت التعليقات حول جمالها في تلك المرحلة أيضا.

فيلم "صقر وكناريا"

على الجانب الفني، تواصل يارا السكري استعداداتها للمشاركة في فيلم "صقر وكناريا"، الذي يجمعها بالفنانين محمد إمام وشيكو، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم صيف 2026.

وكان آخر ظهور درامي ليارا السكري خلال موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "علي كلاي"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودرة ومحمود البزاوي وانتصار وعصام السقا ومحمد ثروت، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين.